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Александр Головин: не сказал бы, что мы разорвали "Локомотив"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказался о крупной победе над "Локомотивом" в столичном дерби в рамках 25-го тура премьер-лиги.

"Нет, не ожидали (что так крупно обыграем "Локомотив"). Мы на каждый матч настраиваемся как на последний, и очень довольны такой победой. После травмы Алана (Дзагоева) никакого труда не составило перестроиться, потому что я всегда играю ближе к центру.

То что "Локомотив" сыграл не в три центральных защитника, а в два, не облегчило нам задачу. Я бы не сказал, что мы их разорвали, просто на шаг ближе были к мячу", - цитирует Головина "Р-Спорт".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 09:25
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