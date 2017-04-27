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Судья Владислав Безбородов назначен на матч между ЦСКА и "Спартаком"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура Чемпионата России.

29 апреля (суббота)

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Терек» – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

30 апреля (воскресенье)

ЦСКА – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Алексей Сухой (Люберцы), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Антон Кобзев (Москва); инспектор матча – Алексей Спирин (Москва).

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ростов» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар); Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

1 мая (понедельник)

«Краснодар» – «Анжи»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Александр Егоров (Саранск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Томь» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

РФС
Сегодня, 11:16
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34
(2)
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№34 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
да победит сильнейший, надеюсь судья не помешает дерби , жду красивую игру!

Хорошие слова. Правильные. Кто скажет против? Посмотрим сколько минусов получит данный пост. Наверняка найдутся индивидуумы, которые против честной игры.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№33 Написал: safonas (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (5)

да победит сильнейший, надеюсь судья не помешает дерби , жду красивую игру!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№32 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:14) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oukb8071988
хана коням

В России между ЦСКА и Спартаком было проведено 59 матчей. ЦСКА выиграл 26 встреч. Спартак 18. ЦСКА забил 92 мяча, а пропустил 81. Дерби будет юбилейным 60-м матчем. К Спартаку хана приходит значительно чаще.

Цитата: РВСН 86-88
Цитата: leopold366
ЛЮБОЙ исход матча позволяет устроить травлю Зенита и Санкт-Петербурга.

последняя стадия smile

Здесь абсолютно согласен.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№31 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (4)

Армейцы, скажите лучше что там с Дзагоевым? Есть инфа?
Регистрация: 17.06.2016
№30 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:50) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: leopold366
ЛЮБОЙ исход матча позволяет устроить травлю Зенита и Санкт-Петербурга.

последняя стадия smile



--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№29 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 12:45) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
хана коням

Поправлю: ИШАКАМ.
А так, да - хана.
Регистрация: 11.06.2016
№28 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 12:42) #
  • -6
  •  (14)

Решение подленькое. Сделано специально для разжигания дрязг и вражды. ЛЮБОЙ исход матча позволяет устроить травлю Зенита и Санкт-Петербурга.
Люди, принявшие это решение не профессионалы. Или ...
Регистрация: 21.04.2009
№27 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
хана коням
Регистрация: 24.11.2008
№26 Написал: mustang (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
не карасев и на том спасибо
а безбородов в данной абсолютно нейтральный.по-крайней мере нас"убивать" не будет
Регистрация: 23.12.2015
№25 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лукоморье
Цитата: Voland
На самом деле, судейство в этом матче даст ответ на самый интересный вопрос: Миллер все-таки рассчитывает отжать 1 место у Спартака ( тогда все свистки будут в пользу ЦСКА ), или уже согласен только на ЛЧ, тогда уже несдобровать коням.

Судьи заранее виноваты. Еще даже матч играть не начали, а виноваты уже. Прекрасная логика. Например наше вчерашнее дерби без судейских ошибок. Почему второе дерби заранее должно быть купленным?


+ + +
Регистрация: 12.02.2014
№24 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:34) #
  • +4
  •  (8)

Во подставили "родственника". Думаю, судейство будет подчеркнуто нейтральным...
Регистрация: 26.01.2007
№23 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Как печально, что нет людей, верующих в адекватное судейство smirk а ведь на такие матчи хочется именно такого. Чтоб судейке было пох на обе команды.


Вот , Вот! Истерику развели. Ещё ничего не случилось , но уже всё пропало.
Регистрация: 12.02.2014
№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:33) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: ДЯДЬКА
Как-то пофигу на судью. Если ЦСКА за что-то борется, то должен обыгрывать свинофему при любом судье.

лошачмо разбушевалось laughing
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:25) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: m7rf_2
Ипать! hushed
Говорящий ИШАК!

Вот это самоирония.
Мысли роятся, тараканы аплодируют, мурашки ползут, бабочки порхают… Мамочки!!! Я - инсектариум!!!

Цитата: serega_user
А с каких пор говорящие свиньи стало нормой?

Афиша цирка: Свинья говорящая по французски...
Аншлаг... Полный зал цирка... Все ждут свинью...
На сцену выходит конферансье и говорит:
- А сейчас на арене свинья говорящая по-французски...
На сцену выводят свинью...
И тут из-за кулис выбегает мужик, в ватнике, ушанке и тяжелых кирзачах и на ходу кричит:
- ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ...?
и пинает свинью в бок...
свинья: У-И-ИИИ....


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№20 Написал: serega_user (Сегодня, 12:22) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: m7rf_2
Говорящий ИШАК!

А с каких пор говорящие свиньи стало нормой?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№19 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 12:18) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Называть спартаковцев ишаками как то не корректно.

Ипать! hushed
Говорящий ИШАК!
Регистрация: 11.06.2016
№18 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:15) #
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: m7rf_2
Ишаки снова ноют.

Называть спартаковцев ишаками как то не корректно.
Цитата: ДЯДЬКА
Как-то пофигу на судью. Если ЦСКА за что-то борется, то должен обыгрывать свинофему при любом судье.

Абсолютно правильно. Абсолютно поддерживаю.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№17 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 12:10) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ишаки снова ноют.
Регистрация: 11.06.2016
№16 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:06) #
  • -6
  •  (18)

Как-то пофигу на судью. Если ЦСКА за что-то борется, то должен обыгрывать свинофему при любом судье.
Регистрация: 15.05.2015
№15 Написал: Primus Москва (Сегодня, 12:05) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Voland
На самом деле, судейство в этом матче даст ответ на самый интересный вопрос: Миллер все-таки рассчитывает отжать 1 место у Спартака ( тогда все свистки будут в пользу ЦСКА ), или уже согласен только на ЛЧ, тогда уже несдобровать коням.
Среди других интриг тура - попробует ли Зенит сам справиться с Томью, или все же перестрахуются, и в списке самых богатых людей Улан-Удэ произойдут ощутимые изменения...

Одно можно утверждать абсолютно точно - единственная возможность притормозить коней будет сегодня. Вот воспользуются ею питерские или нет? Думаю - воспользуются. Два последних матча Зенита дают основания утверждать, что Рубикон пройден, совесть, если она и была, втоптана в плешивый газон Крестовского, и румынское чучело не остановится, пока не получит путевку в Лигу Чемпионов smirk


--------------------
Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№14 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Voland
На самом деле, судейство в этом матче даст ответ на самый интересный вопрос: Миллер все-таки рассчитывает отжать 1 место у Спартака ( тогда все свистки будут в пользу ЦСКА ), или уже согласен только на ЛЧ, тогда уже несдобровать коням.

Судьи заранее виноваты. Еще даже матч играть не начали, а виноваты уже. Прекрасная логика. Например наше вчерашнее дерби без судейских ошибок. Почему второе дерби заранее должно быть купленным?


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№13 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:03) #
  • +5
  •  (11)

Песда коням! У Зины последний шанс попасть в ЛЧ,тем более, что впереди две труднейшие игры на финише.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№12 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: midlton
Вот так подстава. Безбородов хоть и питерский, но всегда подсуживал свинарнику. Однозначно посадит на свисток и будет искать повод пенальти назначить. Тут всё ясно. И питеру и свинарне угодили


Да все сходится:

Прямого конкурента за выход ЛЧ, а это ЦСКА (Спартак в любом случае никто не догонит. Да и не дадут догнать), остановят. Думаю будет ничья. Зенит же Томь всяко пройдет.
Регистрация: 3.06.2014
№11 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:01) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Voland
На самом деле, судейство в этом матче даст ответ на самый интересный вопрос: Миллер все-таки рассчитывает отжать 1 место у Спартака ( тогда все свистки будут в пользу ЦСКА ), или уже согласен только на ЛЧ, тогда уже несдобровать коням.
Среди других интриг тура - попробует ли Зенит сам справиться с Томью, или все же перестрахуются, и в списке самых богатых людей Улан-Удэ произойдут ощутимые изменения...

есть еще вариант
по 5 удалений с каждой стороны и обоим по технарю
Регистрация: 2.08.2009
№10 Написал: serega_user (Сегодня, 11:59) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Как печально, что нет людей, верующих в адекватное судейство smirk а ведь на такие матчи хочется именно такого. Чтоб судейке было пох на обе команды.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: Батька (Сегодня, 11:55) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: avnik
Какая была проделана хитрая комбинация. )))

laughing
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 11:47) #
  • +11
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
На самом деле, судейство в этом матче даст ответ на самый интересный вопрос: Миллер все-таки рассчитывает отжать 1 место у Спартака ( тогда все свистки будут в пользу ЦСКА ), или уже согласен только на ЛЧ, тогда уже несдобровать коням.
Среди других интриг тура - попробует ли Зенит сам справиться с Томью, или все же перестрахуются, и в списке самых богатых людей Улан-Удэ произойдут ощутимые изменения...


--------------------
Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:37) #
  • +4
  •  (18)

Цитата: midlton
всегда подсуживал свинарнику.

может вам, долбомулам, и на матч не выходить, оформим техслив, делов-то laughing
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:32) #
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
Вот так подстава. Безбородов хоть и питерский, но всегда подсуживал свинарнику. Однозначно посадит на свисток и будет искать повод пенальти назначить. Тут всё ясно. И питеру и свинарне угодили


да уж... без лч совсем туго гнилеру будет.... придется ещё пару пальцев отдать


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:30) #
  • +3
  •  (9)

Для Спартака норм, для ЦСКА нет.
Регистрация: 17.06.2016
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