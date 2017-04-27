"Барселона" хочет заполучить защитника "Атлетико" Тео Эрнандеса

"Барселона" хочет заполучить защитника "Атлетико" Тео Эрнандеса, который выступает за "Алавес" на правах аренды, информирует AS.



На 19-летнего игрока также претендует "Реал", который сделал ему более выгодное предложение.



"Барселона", в свою очередь, готова дать Тео больше гарантий. Каталонский клуб видит в нем основного левого защитника и может расстаться с Жорди Альбой, которого могут включить в сделку по Тео.