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Виталий Мутко - о бойкоте издания Bild: им не футбол нужен, это обычная атака на Россию

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал не обращать внимания на заявление немецкой газеты Bild о ее намерении бойкотировать Кубок конфедераций, если не будут изменены правила - при получении аккредитации журналист сможет писать только о Кубке конфедераций и связанных с ним событиях.

"Пусть бойкотируют, если хотят. Им не футбол нужен. То политики кричат, что бойкотируют, то газеты. Это обычная атака на Россию. У нас все условия созданы, блестящие пресс-центры, везде довезем, для прессы специальные места. Мы с душой делаем чемпионат.

Мы в плане аккредитации ничего нового не придумали. Кубок конфедераций проводит ФИФА. Есть регламенты, которые не нами установлены. Если человек получает аккредитацию на Кубок конфедераций - он должен приехать и освещать Кубок конфедераций.

Если он хочет освещать политические события или обстановку в РФ - есть в МИД специальная аккредитация, приезжай, хоть куда поезжай, мы открытая страна, освещай, что хочешь", - подчеркнул Мутко.

Вместе с тем, после заявления о бойкоте Bild писал, что в регламенте аккредитации сделаны послабления, теперь аккредитованные на Кубок конфедераций журналисты смогут писать на любые темы.

Интерфакс
Теги: Мутко
Сегодня, 12:31
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6
(4)
№6 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: coban
Отдельная аккредитация на освещение футбола,отдельная на политику,другая на дороги,четвёртая на дураков.. и все не дешёвые, денег стоят..
Учитесь,проклятые капиталисты как лаве подымать..

Да капиталистам и не снилось, как из воздуха бабло делается))))


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (6)

эта газетёнка желтая при желтая ...даже не стоит реагировать на этот хлам сортирный!
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: coban сегодня (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Нам пох.. пусть дома сидят)

Где-где?))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№3 Написал: урсукляк (Сегодня, 13:08) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Sergeevich
Нам пох.. пусть дома сидят)


Помню !!!
Так говорил обосравшийся от страха в Венгрии Андропов перед вводом войск в Афган
И обосрался сам
А ведь его жопа его предупредила ))))))))))))))))))
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
Нам пох.. пусть дома сидят)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отдельная аккредитация на освещение футбола,отдельная на политику,другая на дороги,четвёртая на дураков.. и все не дешёвые, денег стоят..
Учитесь,проклятые капиталисты как лаве подымать..


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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