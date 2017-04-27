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Виталий Мутко - о бойкоте издания Bild: им не футбол нужен, это обычная атака на Россию
Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал не обращать внимания на заявление немецкой газеты Bild о ее намерении бойкотировать Кубок конфедераций, если не будут изменены правила - при получении аккредитации журналист сможет писать только о Кубке конфедераций и связанных с ним событиях.
"Пусть бойкотируют, если хотят. Им не футбол нужен. То политики кричат, что бойкотируют, то газеты. Это обычная атака на Россию. У нас все условия созданы, блестящие пресс-центры, везде довезем, для прессы специальные места. Мы с душой делаем чемпионат.
Мы в плане аккредитации ничего нового не придумали. Кубок конфедераций проводит ФИФА. Есть регламенты, которые не нами установлены. Если человек получает аккредитацию на Кубок конфедераций - он должен приехать и освещать Кубок конфедераций.
Если он хочет освещать политические события или обстановку в РФ - есть в МИД специальная аккредитация, приезжай, хоть куда поезжай, мы открытая страна, освещай, что хочешь", - подчеркнул Мутко.
Вместе с тем, после заявления о бойкоте Bild писал, что в регламенте аккредитации сделаны послабления, теперь аккредитованные на Кубок конфедераций журналисты смогут писать на любые темы.
Интерфакс
"Пусть бойкотируют, если хотят. Им не футбол нужен. То политики кричат, что бойкотируют, то газеты. Это обычная атака на Россию. У нас все условия созданы, блестящие пресс-центры, везде довезем, для прессы специальные места. Мы с душой делаем чемпионат.
Мы в плане аккредитации ничего нового не придумали. Кубок конфедераций проводит ФИФА. Есть регламенты, которые не нами установлены. Если человек получает аккредитацию на Кубок конфедераций - он должен приехать и освещать Кубок конфедераций.
Если он хочет освещать политические события или обстановку в РФ - есть в МИД специальная аккредитация, приезжай, хоть куда поезжай, мы открытая страна, освещай, что хочешь", - подчеркнул Мутко.
Вместе с тем, после заявления о бойкоте Bild писал, что в регламенте аккредитации сделаны послабления, теперь аккредитованные на Кубок конфедераций журналисты смогут писать на любые темы.
Интерфакс
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