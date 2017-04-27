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Анатолия Тимощука оставили почетным гражданином Луцка

Бывший полузащитник и капитан сборной Украины Анатолий Тимощук останется почетным гражданином Луцка, передает "Чемпионат" со ссылкой на украинские СМИ.

В марте в Интернете появилась петиция с требованием лишить Тимощука этого звания из-за того, что он принял предложение войти в тренерский штаб "Зенита".

За шесть дней из предоставленных 14 петиция набрала нужное количество подписей и этот вопрос был вынесен на обсуждение на заседании городского совета Луцка.

На сессии, которая состоялась 26 апреля, депутаты пять раз выносили на голосование вопрос о лишении Анатолия Тимощука звания почётного гражданина. Сообщается, чтобы лишить Тимощука этого звания не хватило семи голосов.
Теги: Тимощук
Сегодня, 12:49
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(1)
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Самое главное, все таки Тимощук будет получать бесплатно местную газету и ездить бесплатно в Луцке в общественном транспорте... smirk
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: урсукляк (Сегодня, 12:57) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: fd65
Ну слава Богу!!!!!!!!

Вот именно
Если б он приехал на работу в позорное Динамо или Спартак - то заслуживал бы презрения
А наш Тимо вернулся в клуб, где его будут уважать всегда
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (3)

Других проблем у городских властей нет, все корошо ?
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну слава Богу!!!!!!!!
Регистрация: 3.12.2016
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