Владелец "Малаги": отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате

Владелец "Малаги" Абдулла Аль-Тани резко выступил в адрес "Барселоны" и ее болельщиков.



В ответ на просьбу в твиттере болельщика "сине-гранатовых" обыграть "Реал" в 38-м туре Примеры шейх написал: "С божьей помощью мы побьем "Реал" камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после лжи о Мичеле".



Ранее наставник "Малаги" и экс-игрок "Реала" Мигель Мичел признался, что желает "Реалу" победы в чемпионате до последнего тура, в котором его команда встретится с "королевским клубом".