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Владелец "Малаги": отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате

Владелец "Малаги" Абдулла Аль-Тани резко выступил в адрес "Барселоны" и ее болельщиков.

В ответ на просьбу в твиттере болельщика "сине-гранатовых" обыграть "Реал" в 38-м туре Примеры шейх написал: "С божьей помощью мы побьем "Реал" камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после лжи о Мичеле".

Ранее наставник "Малаги" и экс-игрок "Реала" Мигель Мичел признался, что желает "Реалу" победы в чемпионате до последнего тура, в котором его команда встретится с "королевским клубом".
Теги: Малага Барселона Реал
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
С божьей помощью мы побьем "Реал" камнями

ШТА????? какие камни?ты о чем?
после лжи о Мичеле

а чего за ложь?я чего-то не слышал ничего, если честно.или это старые обиды мичела и барсы?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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