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Дмитрий Медведев распорядился обеспечить эскорт ГИБДД участникам Кубка конфедераций

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить сопровождение машинами ГИБДД для транспорта участников Кубка конфедераций.

"В целях обеспечения подготовки и проведения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубка конфедераций 2017 года МВД России в период с 7 июня по 10 июля 2017 года осуществлять сопровождение транспортных средств, в которых следуют президент ФИФА, генеральный секретарь ФИФА, члены национальных спортивных сборных команд, получившие право на участие в Кубке конфедераций, спортивные судьи и официальные лица, уполномоченные ФИФА осуществлять контроль за проведением матчей, автомобилями ГИБДД МВД РФ на основании заявок, подаваемых АНО "Организационный комитет "Россия-2018" в порядке, установленном МВД России", - сообщается на официальном портале правовой информации.
Сегодня, 13:16
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№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:31) #
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Ну дык можно запретить всему личному транспорту выезжать...(((
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 13:31) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Димитрий joy


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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