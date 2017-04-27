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Юрий Семин может быть дисквалифицирован на три матча

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин может быть наказан дисквалификацией на три матча за нахождение вне технической зоны.

"Из шести прошедших матчей замечания только по трем. По матчу ЦСКА – "Локомотив" болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи.

У "Локомотива" главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи.

В матче "Спартак" – "Урал" болельщики красно-белых использовали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику.

В матче "Арсенал" – "Крылья Советов" дисциплинарное дело только в отношении болельщиков тульского клуба. Они скандировали ненормативную лексику, вывесили несогласованный баннер, а также будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков, сидевших на оградительном заборе", - цитирует главу КДК Артура Григорьянца ТАСС.

В середине марта Семин был оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны, после чего получил предупреждение КДК. Комитет вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трех матчей в случае повторного нарушения.
Теги: Семин Григорьянц
Сегодня, 13:37
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