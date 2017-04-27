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Молодежка "Краснодара" ушла от поражения в матче с "Амкаром"

В матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд "Амкар" дома сыграл вничью с "Краснодаром".

Молодежное первенство. 25 тур

"Амкар" - "Краснодар" - 2:2

Голы: Мацукатов, 37, Трунин, 47, Гусейнов, 75, Мацукатов, 86

"Амкар": Красильников, Бурков, Гусейнов, Бушмин, Мосунов, Вазитдинов, Разделкин, Парамонов, Филиппов, Трунин, Гооге

"Краснодар": Адамов, Гогличидзе, Назаров, Стежко (Татаев, 78), Парадин, Фомин, Мацукатов, Черчесов (Сергеев, 60), Овсепян (Бутенко, 68), Комличенко, Воробьёв.
Теги: Краснодар Амкар
Сегодня, 13:40
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