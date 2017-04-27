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Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказал мнение о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в рамках 26-го тура РФПЛ.

"Мне трудно определить форму ЦСКА в преддверии дерби. Матч с "Локомотивом" я вообще не понял, ведь в игре "армейцев" не было ничего такого, в чём они бы превосходили соперника. Я просто увидел кошмарный "Локомотив". Однако этот "Локо" не похож на "Спартак", которому влетело в Ростове. Это абсолютно разные истории, схожие лишь по разгромному счёту. Других параллелей здесь проводить не стоит. "Спартак" вряд ли будет играть против "армейцев" так бездарно, как "Локомотив".

Обе команды чаще всего одерживают победы со счётом 1:0, но вряд ли это противостояние получится скупым на голы. Скорее матч закончится результативной ничьей. Вообще, я не исключаю, что может случиться что-то сенсационное. Ведь "Локомотив" также ни в чем не уступал ЦСКА, а некоторые футболисты так и вовсе превосходят "армейцев" по фамилиям.

Что касается тренерской дуэли, то я бы не стал делать на этом акцент. Да, Гончаренко обыгрывал "Спартак", будучи главным тренером "Уфы", но ведь Каррера может показать ему турнирную таблицу, и всё станет ясно.

Смотрел матч "Спартака" с "Уралом". Согласен, что игра в исполнении красно-белых была не очень. Однако меня не это не тревожит. Наоборот, это ЦСКА должен волноваться, глядя в турнирную таблицу. Ведь если они не обыграют "Спартак", то могут сказать титулу "до свидания", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Теги: Мостовой Спартак ЦСКА
Сегодня, 15:02
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(3)
№4 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vinsat
Диванный что ли?

Самый, что ни на есть. Бубнов, скажем, хоть попробовал себя в тренерской работе. Мостовой же даже детишек никогда не тренировал.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Vinsat (Сегодня, 16:19) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Диванный что ли?


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:17) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Гончаренко обыгрывал "Спартак", будучи главным тренером "Уфы", но ведь Каррера может показать ему турнирную таблицу, и всё станет ясно".

Ну Каррера то, в отличие от Мостового, знает, что Гончаренко теперь в другой команде.
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:08) #
  • -8
  •  (18)

Будет играть так же бездарно, как против Ростова и Урала?
Регистрация: 26.01.2007
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