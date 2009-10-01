Алексей Навальный: "Крестовский" стоит не 43, а как минимум 48 миллиардов

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный высказался относительно реальной, по его мнению, стоимости стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге.



"Друзья, он стоит не 43 миллиарда рублей. Цифра эта взята от вице-губернатора СПБ Албина, сообщившего, что "стадион стоит примерно 43 миллиарда".



Я не понимаю, что такое "примерно" для крупного и дорогого сооружения, построенного за госсчет. Поэтому мы просто сложили все господряды по "Зенит-Арене".



Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта - то, что прошло через систему госзакупок: 48?217?681?401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что ее освоили.



Например, буквально в этом месяце "Зенит-Арене" выделили ещё 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене "48 миллиардов" можно будет прибавить еще 1,6", – написал Навальный на своем сайте.