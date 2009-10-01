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Алексей Навальный: "Крестовский" стоит не 43, а как минимум 48 миллиардов

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный высказался относительно реальной, по его мнению, стоимости стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

"Друзья, он стоит не 43 миллиарда рублей. Цифра эта взята от вице-губернатора СПБ Албина, сообщившего, что "стадион стоит примерно 43 миллиарда".

Я не понимаю, что такое "примерно" для крупного и дорогого сооружения, построенного за госсчет. Поэтому мы просто сложили все господряды по "Зенит-Арене".

Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта - то, что прошло через систему госзакупок: 48?217?681?401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что ее освоили.

Например, буквально в этом месяце "Зенит-Арене" выделили ещё 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене "48 миллиардов" можно будет прибавить еще 1,6", – написал Навальный на своем сайте.
Теги: Крестовский
Сегодня, 15:35
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16
(1)
№16 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:04) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
американской проститутки здесь только не хватало...
Регистрация: 9.01.2015
№15 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
За такие бабосы ГОРОД построить и заселить можно!!!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№14 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:54) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
Цитата: tiki
Цитата: nedva
Вот только Навального не хватало на футбольных сайтах.

поддерживаю
да и про воровство - лучше б рассказал откуда у него у самого такие деньги. в России честно столько не заработаешь

Какие у него деньги?)он все подробно рассказал откуда у него деньги,лучше пускай расскажит воришка Медведев откуда у него 2 яхты:)

Ну вы наивный... Навальный расскажет как ему бабосы через западные фонды капают... карман шире нужно держать. Правда, и карлик не скажет никогда. Ему, вон, только кресла меняют со спинками пониже, чтобы больше и внушительней казался.
Регистрация: 9.11.2010
№13 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 16:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Не ну а че, пусть обличает наше ворье, хоть какая то польза с него будет
Регистрация: 23.01.2015
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:39) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
50 лярдов? нормульненко


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
млять.. этот мутак и до стадионов добрался.. scream


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Может хоть на этом сайте спорт будет вне политики? Навальных и прочей шайки, что во власти и возле нее, за глаза хватает на других новостных ресурсах
Регистрация: 23.03.2016
№9 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Иди на хер, навальный, мы без тебя посчитаем. Это наши с бомжами завязки.
Наказать ворюг, нажившихся на стройке столетия надо, но тебя же только политическая сторона интересует. Типа ты белый и пушистый а вокруг все ворюги.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№8 Написал: vlees...... (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: nedva
Вот только Навального не хватало на футбольных сайтах.

поддерживаю
да и про воровство - лучше б рассказал откуда у него у самого такие деньги. в России честно столько не заработаешь

Какие у него деньги?)он все подробно рассказал откуда у него деньги,лучше пускай расскажит воришка Медведев откуда у него 2 яхты:)
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 15:58) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
"Друзья, он стоит не 43 миллиарда рублей... Тамбовский волк тебе друг/товарищ angry
Регистрация: 20.10.2012
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:53) #
  • +4
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nedva
Вот только Навального не хватало на футбольных сайтах.

поддерживаю
да и про воровство - лучше б рассказал откуда у него у самого такие деньги. в России честно столько не заработаешь


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: serega_user (Сегодня, 15:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
"Поздно пить Боржоми, когда почки отказали." (с)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:49) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот и понятно почему на газон не хватило, Веталь себе 5 лярдом взял для газона на даче


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:48) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Вот только Навального не хватало на футбольных сайтах.
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (5)

тоесть они не воровали, а наоборот свои докладывали? laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:36) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
blush топ
Регистрация: 27.04.2017
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