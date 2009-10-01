Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
16:50
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
15:02
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (4)
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (4)
09:58
Зинедин Зидан: теперь моя проблема - это как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче (2)
Зинедин Зидан: теперь моя проблема - это как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче (2)
08:52
Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает (51)
Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает (51)
Вчера 23:56
"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута (1)
"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута (1)
Вчера 23:39
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
Алексей Навальный: "Крестовский" стоит не 43, а как минимум 48 миллиардов
Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный высказался относительно реальной, по его мнению, стоимости стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
"Друзья, он стоит не 43 миллиарда рублей. Цифра эта взята от вице-губернатора СПБ Албина, сообщившего, что "стадион стоит примерно 43 миллиарда".
Я не понимаю, что такое "примерно" для крупного и дорогого сооружения, построенного за госсчет. Поэтому мы просто сложили все господряды по "Зенит-Арене".
Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта - то, что прошло через систему госзакупок: 48?217?681?401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что ее освоили.
Например, буквально в этом месяце "Зенит-Арене" выделили ещё 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене "48 миллиардов" можно будет прибавить еще 1,6", – написал Навальный на своем сайте.
"Друзья, он стоит не 43 миллиарда рублей. Цифра эта взята от вице-губернатора СПБ Албина, сообщившего, что "стадион стоит примерно 43 миллиарда".
Я не понимаю, что такое "примерно" для крупного и дорогого сооружения, построенного за госсчет. Поэтому мы просто сложили все господряды по "Зенит-Арене".
Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта - то, что прошло через систему госзакупок: 48?217?681?401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что ее освоили.
Например, буквально в этом месяце "Зенит-Арене" выделили ещё 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене "48 миллиардов" можно будет прибавить еще 1,6", – написал Навальный на своем сайте.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.