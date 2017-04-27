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На Кубке конфедераций-2017 не будет российских арбитров

ФИФА определилась с именами 36 судей, которые будут обслуживать матчи Кубка конфедераций 2017 года в России.

Арбитры были выбраны судейским комитетом ФИФА из числа кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира - 2018 и представляют все шесть футбольных конфедераций.

Судейские бригады прошли подготовку в рамках организованного ФИФА проекта: специальные семинары, включающие как теоретические, так и практические занятия, дали возможность судьям лучше подготовиться к чемпионату мира - 2018. Подготовкой кандидатов руководили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

В список главных судей Кубка конфедераций - 2017 вошли: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Уилмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).

В числе видеоассистентов турнира присутствует Рашфан Ирматов (Узбекистан).

Чемпионат
Сегодня, 15:47
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№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
И поделом!

Не только за то что слабы теоретически. Они выпестованы так - зависимо-ссыкливый конгломерат. Вечно в панике, вечно "виноватые" и вечно придавленные.

пока они не перестанут "реагировать" на посылы журналистской шантрапы делать на подобных турнирах им нечего.

Эх хоть бы один затравленный арбитр взял бы до подал в суд на какого-нибудь журнашлюгу. Интересно тот бы доказал в суде что арбитр принял не верное решение?
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 15:56) #
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  •  (1)

Ну как же без пиндосов....((
Регистрация: 28.12.2015
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