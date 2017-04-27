На Кубке конфедераций-2017 не будет российских арбитров

ФИФА определилась с именами 36 судей, которые будут обслуживать матчи Кубка конфедераций 2017 года в России.Арбитры были выбраны судейским комитетом ФИФА из числа кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира - 2018 и представляют все шесть футбольных конфедераций.Судейские бригады прошли подготовку в рамках организованного ФИФА проекта: специальные семинары, включающие как теоретические, так и практические занятия, дали возможность судьям лучше подготовиться к чемпионату мира - 2018. Подготовкой кандидатов руководили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.В список главных судей Кубка конфедераций - 2017 вошли: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Уилмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).В числе видеоассистентов турнира присутствует Рашфан Ирматов (Узбекистан).