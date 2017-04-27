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На Кубке конфедераций-2017 не будет российских арбитров
ФИФА определилась с именами 36 судей, которые будут обслуживать матчи Кубка конфедераций 2017 года в России.
Арбитры были выбраны судейским комитетом ФИФА из числа кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира - 2018 и представляют все шесть футбольных конфедераций.
Судейские бригады прошли подготовку в рамках организованного ФИФА проекта: специальные семинары, включающие как теоретические, так и практические занятия, дали возможность судьям лучше подготовиться к чемпионату мира - 2018. Подготовкой кандидатов руководили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.
В список главных судей Кубка конфедераций - 2017 вошли: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Уилмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).
В числе видеоассистентов турнира присутствует Рашфан Ирматов (Узбекистан).
Чемпионат
Арбитры были выбраны судейским комитетом ФИФА из числа кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира - 2018 и представляют все шесть футбольных конфедераций.
Судейские бригады прошли подготовку в рамках организованного ФИФА проекта: специальные семинары, включающие как теоретические, так и практические занятия, дали возможность судьям лучше подготовиться к чемпионату мира - 2018. Подготовкой кандидатов руководили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.
В список главных судей Кубка конфедераций - 2017 вошли: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Уилмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).
В числе видеоассистентов турнира присутствует Рашфан Ирматов (Узбекистан).
Чемпионат
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