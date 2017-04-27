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Ведран Чорлука - игрокам "Локомотива": выше голову, парни!

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, который ранее успешно перенес операцию на колене, поддержал партнеров по команде после крупного поражения от ЦСКА (0:4).

"Когда-то мы выиграем, когда-то мы проиграем, но даже хоть это и сложно, мы в этом вместе!!! Выше голову, парни!!!" - написал Чорлука в твиттере.

Теги: Чорлука Локомотив
Сегодня, 15:54
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№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Попробуйте вратаря поменять.Вам кажется это самая сильная позиция у вас.На самом деле не зря говорят вратарь пол команды,ваши игроки постоянно надеяться на сейвы "Русского" по этому действуют более расслабленно.Вчера например были не такие уж и неберущиеся удары...Юрию Палычу передайте,а то его петушок чета пока не помогает.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:06) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А как парням держать голову выше, когда сливаем ?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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