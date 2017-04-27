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Смолов и Вандерсон - в атаке "Краснодара" на матч с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Амкара" на матч 25-го тура чемпионата России.

"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, Комолов, Прокофьев.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, Классон, Смолов, Вандерсон.
Теги: Краснодар Амкар
Сегодня, 16:36
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