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16:50
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
15:02
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (5)
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (5)
"Краснодар" с уверенным счетом обыграл "Амкар" в Перми
В матче 25-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле принимал "Краснодар".
Чемпионат России
25 тур
"Амкар" - "Краснодар" 0:2
Голы: Смолов, 65, Вандерсон, 77
"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, (Гасилин, 76), Комолов, (Йовичич, 82), Прокофьев, (Костюков, 46).
"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Жигулёв, 86), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, (Перейра, 64), Классон, Смолов, Вандерсон, (Жоаозиньо, 80).
Предупреждения: Гиголаев, 85
Чемпионат России
25 тур
"Амкар" - "Краснодар" 0:2
Голы: Смолов, 65, Вандерсон, 77
"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, (Гасилин, 76), Комолов, (Йовичич, 82), Прокофьев, (Костюков, 46).
"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Жигулёв, 86), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, (Перейра, 64), Классон, Смолов, Вандерсон, (Жоаозиньо, 80).
Предупреждения: Гиголаев, 85
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