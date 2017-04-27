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"Краснодар" с уверенным счетом обыграл "Амкар" в Перми

В матче 25-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле принимал "Краснодар".

Чемпионат России

25 тур

"Амкар" - "Краснодар" 0:2

Голы: Смолов, 65, Вандерсон, 77

"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, (Гасилин, 76), Комолов, (Йовичич, 82), Прокофьев, (Костюков, 46).

"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Жигулёв, 86), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, (Перейра, 64), Классон, Смолов, Вандерсон, (Жоаозиньо, 80).

Предупреждения: Гиголаев, 85
Теги: Амкар Краснодар
Сегодня, 18:53
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14
(2)
№14 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: борщ
ale,
не торговля а топовый класс краснодара, вот тарасовский середняк приедет и огребет по полной

Амкар Спартаку сольет, вот увидишь:))) В Перми Спартак можно сказать оформит чемпионство)


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№13 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:18) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ale
началась торговля

Хочешь заработать денег - находись в середине таблицы за 5 туров до окончания сезона!
Регистрация: 18.03.2013
№12 Написал: борщ (Сегодня, 20:18) #
  • -1
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online

Энтерпрайз,
тебе то чего глор пищевика, или на две стороны работаешь? у краснодара было не меньше ярких побед взять ту же боруссию, с таким бюджетом все впереди, а колхоз со страху раз вышел так больше и не попадет, а краснодар клуб с будущим
Регистрация: 8.04.2017
№11 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: patriot
Цитата: ilovefootball
Амкару уже ничего не надо, самое время зарабатывать на покупку новых игроков!

твоя обида понятна и объяснима. Когда сами то выиграете у "Краснодара"?

Я не обижаюсь, только рад за земляков. У Баварии когда выиграете, тогда плюсану.
Регистрация: 18.03.2013
№10 Написал: борщ (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (1)
online

ale,
не торговля а топовый класс краснодара, вот тарасовский середняк приедет и огребет по полной
Регистрация: 8.04.2017
№9 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:52) #
  • +3
  •  (5)
online

Краснодар с уверенной выездной победой!
Регистрация: 7.05.2010
№8 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:48) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
началась торговля


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№7 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
Цитата: ilovefootball
Амкару уже ничего не надо, самое время зарабатывать на покупку новых игроков!

твоя обида понятна и объяснима. Когда сами то выиграете у "Краснодара"?

Ну да,в этом году не получилось .Но и вы никогда не выиграете у Баварии,у Аякса и Спарты,которую Ростов вынес вперед ногами.Да и задачи у Ростова были немного другими.Вам и не снилась Лига Чемпионов,в котором он выглядел очень достойно.И если бы Ростов играл в чемпе не полурезервным составом,сделав упор на Еврокубки,где был бы сейчас Ростов,а где вы?
Регистрация: 3.09.2016
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар наглядно показал Зениту, как нужно обыгрывать такую не мастеровитую, а всего лишь боевитую команду- бить по воротам. А теперь вспомните, когда последний раз зенитовцы не то, что забивали ударом с 16-18 метров, а просто пробивали и сколько раз за матч, не говоря о ещё дальней дистанции, всё стараются по старинке завести мяч в ворота. Да, никто не обладает поставленным ударом, если только Кокорин, но ему видимо, запретили пробивать по воротам, а ведь он забил парочку такими ударами, много говорили про удар Эрнани, но пока это всё пшик(и он забил дальним ударом на сборах). Но пробивать то всё равно нужно, это один из компонентов футбола, да и любой футболист может пробить. Как?- это другой вопрос, но бывает же и залетает.
Регистрация: 13.11.2009
№5 Написал: zenitkruchespartaka (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: m7rf_2
СТАНИСЛАВ ПРОКОФЬЕВ: "АМКАР" ПРОСТО ТАК НЕ СДАСТСЯ "СПАРТАКУ"
Ну-ну, дебилы!!!
Русскую пословицу не слышал?
Не говори гоп пока не

Дебил - это ты. Он просто сказал, что постараются сделать все зависящее от них.
Регистрация: 15.02.2017
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ilovefootball
Амкару уже ничего не надо, самое время зарабатывать на покупку новых игроков!

твоя обида понятна и объяснима. Когда сами то выиграете у "Краснодара"?


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№3 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:00) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
в погоню за вторым местом
Регистрация: 2.08.2009
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
Амкару уже ничего не надо, самое время зарабатывать на покупку новых игроков!
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 18:55) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
СТАНИСЛАВ ПРОКОФЬЕВ: "АМКАР" ПРОСТО ТАК НЕ СДАСТСЯ "СПАРТАКУ"
Ну-ну, дебилы!!!
Русскую пословицу не слышал?
Не говори гоп пока не
Регистрация: 11.06.2016
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