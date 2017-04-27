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16:50
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
15:02
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (5)
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (5)
Стал известен стартовый состав "Анжи" на игру против "Томи"
Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги с "Томью".
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, Будковский.
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, Будковский.
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