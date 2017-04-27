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Стал известен стартовый состав "Анжи" на игру против "Томи"

Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги с "Томью".

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, Будковский.
Теги: Анжи Томь
Сегодня, 18:54
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