Стал известен стартовый состав "Анжи" на игру против "Томи"

Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги с "Томью".



"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, Будковский.