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Пермь взята! "Краснодар" нанёс "Амкару" первое домашнее поражение в сезоне
Никто не мог победить «Амкар» в Перми аж год. Пару недель назад это чуть не сделала «Уфа», но её дело до конца сумел довести «Краснодар», в составе которого снова забил Смолов, позволяющий команде не подпускать «Ростов» и продолжать преследование ЦСКА и «Зенита».
Дома стены (и полы) помогают
После недавнего матча «Крыльев Советов» и «Амкара» я спросил у Януша Гола о причинах разницы между пермяками дома и на выезде. Поляк честно и конкретно ответил: дело в поле, к которому «Амкар» отлично приспособлен, а соперники – нет.
На эту тему перед матчем с Игорем Шалимовым говорил и корреспондент Степан Хлопов. Тренер «Краснодара» выразил надежду, что на разминке его команда приспособится к покрытию, но в 1-м тайме его надежды, как мне показалось, не оправдались. «Амкар» чувствовал себя уютнее, увереннее, никак не смущался перекатам мяча в исполнении гостей, а сам играл в свой футбол.
Поддушивая соперника прессингом, команда Гаджиева быстро проходила центр поля, старалась играть вертикально и остро. Синицыну дважды пришлось по-настоящему выручать «Краснодар» после ударов Бодула и Балановича, ставших возможными из-за ошибок Гранквиста. Впрочем, партнёры шведа нередко дарили мяч соперники вблизи своих ворот. «Амкар» играл просто и эффективно, использовал свои плюсы и выглядел по-хозяйски.
Не без шансов
В первом пункте я намалевал довольно мрачную для «Краснодара» картинку. Действительно, игра шла скорее по условиям «Амкара». Гости не могли наладить контроль мяча, у них не проходили комбинации, им не удавалось вывести на удар Смолова и проникнуть в штраную. Однако на радиусе штрафной краснодарцы нашли слабое место в опорной зоне пермяков и нанесли оттуда несколько опасных ударов. Вандерсон сперва заставил Хомича отбить мяч прямо на Петрова (от добивания спас Занев), а в конце тайма бразилец даже проверил штангу. «Краснодару» после перерыва нужно было многое улучшить, он во многом уступал «Амкару», но, справедливости ради, забить в 1-м тайме могли обе команды, хотя чёрно-зелёные уже вывели ноль после 45 минут на уровень традиции.
Класс бьёт порядок
Замену в перерыве, кстати, сделал совсем не Шалимов: Костюков поменял Прокофьева в атаке хозяев. Однако если вы смотрели много домашних матчей «Амкара», то не могли не подметить, что команда делает ставку на гол в 1-м тайме и во 2-м удерживает победный счёт. Именно таким образом было одержано большинство побед пермяков.
Кто знает, быть может, сегодня случилась бы ещё одна, забей «Амкар» до перерыва. Но после паузы всё сошлось: тот факт, что «Краснодару» лучше удаются вторые таймы, наложился на сбавление оборотов «Амкара» во 2-м и фактор адаптации к полю. Вторую 45-минутку «Краснодар» провёл гораздо более уверенно и сумел использовать своё преимущество в классе: как ни крути, пока Гаджиев менял Прокофьева на Костюкова, в атаке гостей ждал момента Смолов.
Фёдор должен был реализовывать выход 1 на 1, созданный Вандерсоном, уже на 54-й минуте, но открыл счёт лишь спустя 10 минут: ждал, пока выйдет Маурисио Перейра и передачей в одно касание выведет его на удар. Уже 15-й голевой в чемпионате, и это при двух травмах! Фёдор забил в 4-м матче подряд и в 7-м из 8-ми последних. Плотную оборону «Амкара» можно было вскрыть только так: быстрым розыгрышем низом в одно касание со своевременным открыванием. Никакого офсайда там не было в помине: Конде проспал Смолова, а пермяки, хоть и всей командой располагались на своей половине, в этом эпизоде высоко подняли защитную линию и позволили Фёдору убежать.
Всё бывает в первый раз
«Амкар» попробовал повторить трюк из матча с «Уфой», когда команде Гаджиева удалось отыграться в концовке и сохранить ноль в графе домашние поражения. Но между «Краснодаром» и «Уфой» имеется важное отличие: если команда Семака больше одного не забивает, то с «быками» особо раскрываться не стоит. Но у «Амкара» в сложившейся ситуации не было другого выхода.
Этим и воспользовались гости. А лично Вандерсон воспользовался ещё и наличием Смолова в партнёрах: пока Зайцев метался между ними и пытался контролировать возможность передачи на Фёдора, Вандерсон беспрепятственно навёл прицел и поразил дальний угол.
«Краснодар», конечно, не образец «катеначчо», но перевес в 2 мяча удержал без проблем. Его месту в еврокубках уже ничего не угрожает, да и европейская шестёрка вырисовывается: «Ростов» не то что соперников, голов-то в последнее время не пропускает, ещё одно место достанется победителю Кубка. «Амкар» же, похоже, перейдёт на режим доигрывания чемпионата. Безусловно, это намного лучше, чем борьба за выживание, которую команда должна вести, исходя из размера бюджета.
"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, (Гасилин, 76), Комолов, (Йовичич, 82), Прокофьев, (Костюков, 46).
"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Жигулёв, 86), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, (Перейра, 64), Классон, Смолов, Вандерсон, (Жоаозиньо, 80).
Предупреждения: Гиголаев, 85
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Дома стены (и полы) помогают
После недавнего матча «Крыльев Советов» и «Амкара» я спросил у Януша Гола о причинах разницы между пермяками дома и на выезде. Поляк честно и конкретно ответил: дело в поле, к которому «Амкар» отлично приспособлен, а соперники – нет.
На эту тему перед матчем с Игорем Шалимовым говорил и корреспондент Степан Хлопов. Тренер «Краснодара» выразил надежду, что на разминке его команда приспособится к покрытию, но в 1-м тайме его надежды, как мне показалось, не оправдались. «Амкар» чувствовал себя уютнее, увереннее, никак не смущался перекатам мяча в исполнении гостей, а сам играл в свой футбол.
Поддушивая соперника прессингом, команда Гаджиева быстро проходила центр поля, старалась играть вертикально и остро. Синицыну дважды пришлось по-настоящему выручать «Краснодар» после ударов Бодула и Балановича, ставших возможными из-за ошибок Гранквиста. Впрочем, партнёры шведа нередко дарили мяч соперники вблизи своих ворот. «Амкар» играл просто и эффективно, использовал свои плюсы и выглядел по-хозяйски.
Не без шансов
В первом пункте я намалевал довольно мрачную для «Краснодара» картинку. Действительно, игра шла скорее по условиям «Амкара». Гости не могли наладить контроль мяча, у них не проходили комбинации, им не удавалось вывести на удар Смолова и проникнуть в штраную. Однако на радиусе штрафной краснодарцы нашли слабое место в опорной зоне пермяков и нанесли оттуда несколько опасных ударов. Вандерсон сперва заставил Хомича отбить мяч прямо на Петрова (от добивания спас Занев), а в конце тайма бразилец даже проверил штангу. «Краснодару» после перерыва нужно было многое улучшить, он во многом уступал «Амкару», но, справедливости ради, забить в 1-м тайме могли обе команды, хотя чёрно-зелёные уже вывели ноль после 45 минут на уровень традиции.
Класс бьёт порядок
Замену в перерыве, кстати, сделал совсем не Шалимов: Костюков поменял Прокофьева в атаке хозяев. Однако если вы смотрели много домашних матчей «Амкара», то не могли не подметить, что команда делает ставку на гол в 1-м тайме и во 2-м удерживает победный счёт. Именно таким образом было одержано большинство побед пермяков.
Кто знает, быть может, сегодня случилась бы ещё одна, забей «Амкар» до перерыва. Но после паузы всё сошлось: тот факт, что «Краснодару» лучше удаются вторые таймы, наложился на сбавление оборотов «Амкара» во 2-м и фактор адаптации к полю. Вторую 45-минутку «Краснодар» провёл гораздо более уверенно и сумел использовать своё преимущество в классе: как ни крути, пока Гаджиев менял Прокофьева на Костюкова, в атаке гостей ждал момента Смолов.
Фёдор должен был реализовывать выход 1 на 1, созданный Вандерсоном, уже на 54-й минуте, но открыл счёт лишь спустя 10 минут: ждал, пока выйдет Маурисио Перейра и передачей в одно касание выведет его на удар. Уже 15-й голевой в чемпионате, и это при двух травмах! Фёдор забил в 4-м матче подряд и в 7-м из 8-ми последних. Плотную оборону «Амкара» можно было вскрыть только так: быстрым розыгрышем низом в одно касание со своевременным открыванием. Никакого офсайда там не было в помине: Конде проспал Смолова, а пермяки, хоть и всей командой располагались на своей половине, в этом эпизоде высоко подняли защитную линию и позволили Фёдору убежать.
Всё бывает в первый раз
«Амкар» попробовал повторить трюк из матча с «Уфой», когда команде Гаджиева удалось отыграться в концовке и сохранить ноль в графе домашние поражения. Но между «Краснодаром» и «Уфой» имеется важное отличие: если команда Семака больше одного не забивает, то с «быками» особо раскрываться не стоит. Но у «Амкара» в сложившейся ситуации не было другого выхода.
Этим и воспользовались гости. А лично Вандерсон воспользовался ещё и наличием Смолова в партнёрах: пока Зайцев метался между ними и пытался контролировать возможность передачи на Фёдора, Вандерсон беспрепятственно навёл прицел и поразил дальний угол.
«Краснодар», конечно, не образец «катеначчо», но перевес в 2 мяча удержал без проблем. Его месту в еврокубках уже ничего не угрожает, да и европейская шестёрка вырисовывается: «Ростов» не то что соперников, голов-то в последнее время не пропускает, ещё одно место достанется победителю Кубка. «Амкар» же, похоже, перейдёт на режим доигрывания чемпионата. Безусловно, это намного лучше, чем борьба за выживание, которую команда должна вести, исходя из размера бюджета.
Чемпионат России
25 тур
"Амкар" - "Краснодар" 0:2
25 тур
"Амкар" - "Краснодар" 0:2
Голы: Смолов, 65, Вандерсон, 77
"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, (Гасилин, 76), Комолов, (Йовичич, 82), Прокофьев, (Костюков, 46).
"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Жигулёв, 86), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, (Перейра, 64), Классон, Смолов, Вандерсон, (Жоаозиньо, 80).
Предупреждения: Гиголаев, 85
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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