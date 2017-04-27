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Игорь Шалимов: игра, наверное, на этом этапе у нас есть, надо набирать очки
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о победе над "Амкаром" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России.
"Действительно ли мы были сильнее? На табло надо смотреть. В концовке чемпионата это главный показатель, игры бывают чуть лучше, иногда чуть лучше. В конце те, у кого выше класс – побеждают. Более менее справились и с искусственным газоном, и с "Амкаром". Игра, наверное, на этом этапе у нас есть, надо набирать очки", - сказал Шалимов.
"Действительно ли мы были сильнее? На табло надо смотреть. В концовке чемпионата это главный показатель, игры бывают чуть лучше, иногда чуть лучше. В конце те, у кого выше класс – побеждают. Более менее справились и с искусственным газоном, и с "Амкаром". Игра, наверное, на этом этапе у нас есть, надо набирать очки", - сказал Шалимов.
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