Игорь Шалимов: игра, наверное, на этом этапе у нас есть, надо набирать очки

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о победе над "Амкаром" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России.



"Действительно ли мы были сильнее? На табло надо смотреть. В концовке чемпионата это главный показатель, игры бывают чуть лучше, иногда чуть лучше. В конце те, у кого выше класс – побеждают. Более менее справились и с искусственным газоном, и с "Амкаром". Игра, наверное, на этом этапе у нас есть, надо набирать очки", - сказал Шалимов.