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Гаджи Гаджиев: есть замечания по обороне, но будем работать
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Краснодара" в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что недоволен действиями команды в обороне.
".Целый год дома не проигрывали. "Краснодар" и без того хорошая команда, а тут еще ошибки такие допустили. Особенно во втором тайме при первом голе. Соперник давал играть – у нас были моменты. В первом тайме были выходы. В обороне сыграли плохо. Так не играли даже с "Локомотивом", несмотря на три гола. В весенней части чемпионата пропускаем гораздо больше, чем в первой части. Ушел Джикия. Пропускаем по 2-3 гола. Раньше - в среднем один гол. Есть замечания по обороне, но будем работать", - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
".Целый год дома не проигрывали. "Краснодар" и без того хорошая команда, а тут еще ошибки такие допустили. Особенно во втором тайме при первом голе. Соперник давал играть – у нас были моменты. В первом тайме были выходы. В обороне сыграли плохо. Так не играли даже с "Локомотивом", несмотря на три гола. В весенней части чемпионата пропускаем гораздо больше, чем в первой части. Ушел Джикия. Пропускаем по 2-3 гола. Раньше - в среднем один гол. Есть замечания по обороне, но будем работать", - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
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