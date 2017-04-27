Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Канчельскис: Де Хеа - лучший вратарь в истории "МЮ" после Шмейхеля

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что "красным дьяволам" важно удержать Давида де Хеа.

"Де Хеа является лучшим голкипером в истории "Манчестер Юнайтед" после Петера Шмейхеля. Для меня Шмейхель – номер один, а де Хеа – номер два. Давид является одним из лучших вратарей в мире. Если де Хеа уйдет в летнее трансферное окно, у "Манчестер Юнайтед" возникнут огромные проблемы. Давид – отличный голкипер, который играет важную роль для обороны "красных дьяволов", - цитирует Канчельскиса talkSPORT.
Теги: Канчельскис де Хеа Шмейхель Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:22
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бартез лучший!Лично,для меня.


--------------------
Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.