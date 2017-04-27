Андрей Канчельскис: Де Хеа - лучший вратарь в истории "МЮ" после Шмейхеля

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что "красным дьяволам" важно удержать Давида де Хеа.



"Де Хеа является лучшим голкипером в истории "Манчестер Юнайтед" после Петера Шмейхеля. Для меня Шмейхель – номер один, а де Хеа – номер два. Давид является одним из лучших вратарей в мире. Если де Хеа уйдет в летнее трансферное окно, у "Манчестер Юнайтед" возникнут огромные проблемы. Давид – отличный голкипер, который играет важную роль для обороны "красных дьяволов", - цитирует Канчельскиса talkSPORT.