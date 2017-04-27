Дмитрий Безняк: матч с "Томью" можно рассматривать только с отрицательной точки зрения

Старший тренер "Анжи" Дмитрий Безняк прокомментировал ничью с "Томью" (3:3) в матче 25-го тура чемпионата России.



"Матч можно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Соперник нас за это наказал", - сказал Безняк в эфире телеканала "Наш Футбол".