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Дмитрий Безняк: матч с "Томью" можно рассматривать только с отрицательной точки зрения
Старший тренер "Анжи" Дмитрий Безняк прокомментировал ничью с "Томью" (3:3) в матче 25-го тура чемпионата России.
"Матч можно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Соперник нас за это наказал", - сказал Безняк в эфире телеканала "Наш Футбол".
"Матч можно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Соперник нас за это наказал", - сказал Безняк в эфире телеканала "Наш Футбол".
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