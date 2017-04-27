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Дмитрий Безняк: матч с "Томью" можно рассматривать только с отрицательной точки зрения

Старший тренер "Анжи" Дмитрий Безняк прокомментировал ничью с "Томью" (3:3) в матче 25-го тура чемпионата России.

"Матч можно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Соперник нас за это наказал", - сказал Безняк в эфире телеканала "Наш Футбол".
Теги: Анжи Томь
Сегодня, 22:14
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:03) #
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online

Интересно , кто ещё больше пенальти назначит ?кроме Безбородова .....думаю не кто.,и сразу появилось интервью его Папы ....какой же честный его сын ,уехал в США УЧИТЬСЯ НЕ ПОНЯТНО ЧЕМУ ,ЧТО БЫ ВЕРНУТЬСЯ И СТАТЬ СУДЬЁЙ, ВИДИМО БИЗНЕСУ ...У КОГО И КАК БРАТЬ , ЧТО БЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ ...МОЛОДЦЫ КЛАССНО ВЫУЧИЛИ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ага соперник наказал...А судья подарки сделал...в сторону аутсайдера не свистел...
Регистрация: 21.11.2016
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