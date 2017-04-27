Лионель Месси: я только один раз попросил обменяться футболками. Это был Зидан

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что никогда не ищет, с кем из игроков можно обменяться футболками после матчей.



"Я не прошу футболки у игроков. Когда в другой команде выступает аргентинец, я могу обменяться с ним. Если нет, то никого и не ищу. Я только однажды попросил обменяться футболками. Это был Зидан", - цитирует Месси Somos Invictos.