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Лионель Месси: я только один раз попросил обменяться футболками. Это был Зидан

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что никогда не ищет, с кем из игроков можно обменяться футболками после матчей.

"Я не прошу футболки у игроков. Когда в другой команде выступает аргентинец, я могу обменяться с ним. Если нет, то никого и не ищу. Я только однажды попросил обменяться футболками. Это был Зидан", - цитирует Месси Somos Invictos.
Теги: Месси Зидан
Сегодня, 22:45
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(3)
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 23:19) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ksandos 2
Цитата: zenit47
я бы на его месте с Буффоном в последнем матче обменялся бы!

Обиделся на Буффона, что не пропустил, а так поменялся бы думаю

вряд ли, из статьи я понял что выше Месси, только Зидан, но как по мне так и Буффон повыше будет
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
я бы на его месте с Буффоном в последнем матче обменялся бы!

Обиделся на Буффона, что не пропустил, а так поменялся бы думаю
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 23:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
я бы на его месте с Буффоном в последнем матче обменялся бы!
Регистрация: 17.05.2013
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