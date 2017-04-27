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"Алавес" сыграл вничью с "Эйбаром"
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью.
Чемпионат Испании
34 тур
"Алавес" - "Эйбар" 0:0
"Алавес": Пачеко, Франсуа, Эли, Феддаль (Алексис, 46), Фемения, Ману, Мендес (Катай, 81), Льоренте, Камараса, Гомес, Брум
"Эйбар": Риесго, Хунка, Гальвес, Лежён, Капа, Гарсия, Инуи, Ривера, Гонсалес, Гарсия, Энрич
Предупреждения: Ривера, 22, Мендес, 41, Феддель, 45, Эли, 87
Удаления: Риесго, 26
Чемпионат Испании
34 тур
"Алавес" - "Эйбар" 0:0
"Алавес": Пачеко, Франсуа, Эли, Феддаль (Алексис, 46), Фемения, Ману, Мендес (Катай, 81), Льоренте, Камараса, Гомес, Брум
"Эйбар": Риесго, Хунка, Гальвес, Лежён, Капа, Гарсия, Инуи, Ривера, Гонсалес, Гарсия, Энрич
Предупреждения: Ривера, 22, Мендес, 41, Феддель, 45, Эли, 87
Удаления: Риесго, 26
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