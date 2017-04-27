Антонио ди Натале: не могу представить футбол без Тотти

Бывший форвард "Удинезе" Антонио ди Натале восхитился капитаном "Ромы" Франческо Тотти.



"Тотти - великий игрок, который всю свою карьеру был предан одному клубу. Надеюсь, он сможет провести ещё один сезон. Не могу представить футбол без Тотти", - цитирует ди Натале Football Italia.