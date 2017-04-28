Автобус доехал. «Юнайтед» не проиграл «Сити»

Чемпионат Англии



26 тур



"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

Жозе Моуринью приехал на «Этихад» помешать «Манчестер Сити» выиграть и сумел сделать это: «горожане», как сам «МЮ» в половине домашних матчей, не знали, как вскрыть оборону противника.– о тоскливом манчестерском дерби.Жозе, понятное дело, не собирался вести никакой борьбы за мяч и территорию – они ему вообще не сдались, а без Златана – тем более. Оставив Руни в запасе, Моуринью ставил на скорость своей тройки нападения, но помимо скорости ребятам было бы неплохо иметь расчёт и взаимопонимание. За 1-й тайм Рэшфорд лишь раза 3 получил мяч на скорости, но всякий раз далеко от ворот. Отаменди особо не соревновался с Маркусом в скорости: он отдавал Рэшфорду мяч, а после остановки забирал его. Безошибочно играл Компани – перехваты, отборы, чтение игры, будто и не было этих 100500 травм.Стандартная атака выглядела так: Марсьяль или Мхитарян на скорости тащат мяч вперёд, пока не потеряют его или не отдадут на Рэшфорда неточно либо в офсайд. Да, 2 момента после дежурного представления Браво и после стандарта с ударом Эрреры «МЮ» имел, но план атаке Моуринью, если он вообще был, не срабатывал.О Гвардиоле можно было сказать то же самое. «Сити» катал мяч через Яя до тех пор, пока не следовала передача вперёд. Её перехватывали Байи или Кэррик. Майкл пытался выйти из обороны, но при этом терял мяч, который у «горожан» потом забирал Феллайни, чтобы затем снова его потерять. И так по конечному (до свистка на перерыв) кругу.Всплеск, обусловивший название этого пункта случился минуты после 30-й, когда Агуэро регулярно начал получать мячи возле штрафной и бить при первой возможности. Какие-то удары Куна блокировались, какие-то летели выше, какой-то (ещё какой!) намертво взял Де Хеа. А ещё в начале встречи аргентинец, замыкая прострел с фланга, наткнулся на штангу. Игра «Сити» не производила сильного впечатления, ей не хватало мысли и техники Давида Сильвы, но в отрезок активности Агуэро болельщикам «МЮ» наверняка было неприятно и боязно. Хотя если в атаке у команды Моуринью мало что получалось, то в разрушении гости более-менее преуспевали. Гвардиола появлялся на экране чаще всего с недоумённым видом.В перерыве Пеп должен был что-то придумать, предпринять. Но по сути ничего не изменилось. «Сити» ещё больше стал владеть мячом, заиграл чуть быстрее, бил чуть чаще, Де Брюйне и компания чуть больше шли в обводку. Но в целом команда без трех травмированных центральных защитников и с Дэйли Блиндом в центре обороны уверенно перекрывала зоны. К слову, Агуэро стал почти незаметен – над его опекой Жозе хорошо поработал в перерыве.«Горожане» безуспешно простреливали с флангов и били издали, но более ничего придумать не могли. Всё это очень напоминало половину домашних матчей «Манчестер Юнайтед» с середняками-аутсайдерами в этом сезоне. Когда добиться победного счёта в 1-м тайме не удалось, а на протяжении всего 2-го ты не понимаешь, как добиться успеха. Моуринью на подобные случаи имел хоть какое-то оружие: загрузка навесами Златана и Феллайни. Гвардиола же к такой тактике прибегунть не мог, так что «Сити» постепенно растворялся в зелени безыдейности.Смотреть на «МЮ» было ещё печальнее. Ничего иного, кроме автобуса, от Моуринью ожидать было нельзя. Но это ли то, чего достоин великий «Манчестер Юнайтед». Игра с соперником, на которого «дьяволы» исторически смотрели свысока, шла исключительно на нули. Мхитарян и Марсьяль сегодня в основном оборонялись. Но даже при отсутствии атакующей игры гостей Браво умудрился травмироваться.Под силу это оказалось только Маруану Феллайни. Бельгиец умудрился схватить две карточки за полминуты, открыв в Серхио Агуэро выдающиеся актёрские таланты. На 85-й Феллайни с поля ушёл, на нём появились Фосу-Менса и Габриэль Жезус, которого «Этихад» встретил так, будто он уже является легендой клуба. Мы не знаем, в каких кондициях находится бразилец после травмы, но с этим ходом Гвардиола опоздал. Парень сразу же взорвал ситуацию, въехав по ногам Рэшфорду и успев порадоваться голу из офсайда. До травмы Жезуса «Сити» был гораздо более крутой командой, чем играла сегодня. Видимо, после его восстановления она снова станет круче.На 96-й минуте Агуэро вместо вымученного голевого удара выбил мяч из вратарской соперника. Происходившее сегодня очень напоминало матч «МЮ» с «Ливерпулем» на «Энфилде». Правда, там команда Моуринью хотя бы первые полчаса пыталась играть в футболе, прежде чем начать мешать делать это сопернику. Автобус доехал до финального свистка тогда, доехал и сегодня. Но клуб такого статуса мог бы и попробовать пересесть с общественного транспорта на что-то более яркое. Особенно учитывая, что Жозе после нулевых ничеек с "Халлами" любит отмечать, что играла одна команда, а другая ей только мешала. Вряд ли на "Олд Траффорд" кто-то сильно рад текущей 24-матчевой беспроигрышной серии.Браво, (Кабальеро, 80), Сабалета, Компани, Отаменди, Коларов, Туре, Фернандиньо, Стерлинг, (Жезус, 87), Де Брёйне, Сане, (Навас, 82, Агуэро.де Хеа, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Эррера, Кэррик, Феллайни, Мхитарян, (Фосу-Менса, 86), Рашфорд, (Янг, 90), Марсьяль.Феллайни, 84, Жезус, 89