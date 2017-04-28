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Лионель Месси: обменяться футболками просил только раз - с Зиданом

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что всего лишь раз за карьеру подошел к другому футболисту с просьбой обменяться футболками.

"Я не прошу других игроков меняться со мной футболками. Я просил только раз - Зидана. Гути дважды просил у меня футболку - когда мы играли на "Камп Ноу", а потом на "Сантьяго Бернабеу". Он всегда хорошо высказывается обо мне.

Не прошу майки других игроков. Если на поле есть аргентинец, я меняюсь с ним. Я меняюсь, если кто-то просит меня об этом. Если нет, то я не ищу, с кем бы поменяться", - цитирует Месси "Газета.ru" со ссылкой на Somos Invictos.
Теги: Месси Зидан
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: SP-M (Сегодня, 11:51) #
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звезда ху ли .
Регистрация: 10.02.2017
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