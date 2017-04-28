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Карлос Бакка может перейти в лондонский "Арсенал"

Нападающий "Милана" Карлос Бакка может стать футболистом "Арсенала", информирует "Советский спорт".

Договор по приобретению 30-летнего колумбийца в Лондоне планируют заключить предстоящим летом.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Бакка провел 28 матчей и забил 13 мячей.
Теги: Бакка Арсенал Милан
Сегодня, 11:29
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