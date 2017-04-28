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Бибрас Натхо: ЦСКА обязан победить "Спартак"

Автор одного из четырёх голов в ворота «Локомотива» Бибрас Натхо ответил на вопросы о предстоящем важнейшем матче премьер-лиги с ЦСКА.

— Особенный день для меня! Накануне родился третий сын, к тому же был день рождения моей мамы. Поэтому разгромная победа — подарок моей семье. После голов ребята «раскачивали младенца», поздравляя меня таким образом. Мне это было приятно. Я очень благодарен и рад, что у нас такой дружный коллектив.

— Команда сняла практически все вопросы по победителю ещё в первом тайме, а ведь «Локомотив» крайне мало пропускает. В чём здесь секрет?

— Нет никакого секрета, просто сегодня мы реализовали все предоставившиеся нам шансы. Это здорово, ведь в предыдущих матчах мы тоже создавали моменты, но мяч не шёл в ворота. Сегодня мы были более собранными.

— Ты просто обязан был отличиться в такой день! Вспомни свой гол?

— Конечно, когда есть момент, нужно забивать. Хорошо, что мы не бросили играть, не давали «Локомотиву» возможности вернуться в игру. Не всегда получается забить, но удалось поразить ворота, что очень приятно.

— Впереди главное дерби страны. Может ли разгромная победа над «Локо» заставить понервничать наших соперников?

— Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть десять матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдём к дерби с боевым настроем и обязаны победить.

ЦСКА
Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 11:54
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9
(4)
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
и турнирный тоже. Не забывай, что у игроков спама комплекс лузеров, который выработался за 15 лет, так что в случае проигрыша на мандраже могут следом и Амкару слить, а там глядишь и терек у них очки отберет, а может и даже Томь с Арсеналом

Мечтатель ты безудержный laughing
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:53) #
  • +1
  •  (3)
online

И Спартак обязан выиграть. Вот и посмотрим интересный матч. )
Регистрация: 6.10.2009
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:49) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Цитата: serega_user
Эта игра носит больше принципиальный характерный, нежели турнирный. А учитывая что обе команды сейчас неплохо выглядит - должна быть неплохая битва с равными шансами. Главное чтоб без левых пеналей и нелепых карточек.

и турнирный тоже. Не забывай, что у игроков спама комплекс лузеров, который выработался за 15 лет, так что в случае проигрыша на мандраже могут следом и Амкару слить, а там глядишь и терек у них очки отберет, а может и даже Томь с Арсеналом

Плюсую . Неистово ! Эти лузеры - просрут все 5 матчей , смело можешь ставить " бабло " на чемпионство Цска . Уже ушёл ? Молодца . Давно не читал столь квалифицированного специалиста , пиши ещё . Есть ведь они ещё - настоящие Аналитики ! Не забываем..


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Эта игра носит больше принципиальный характерный, нежели турнирный. А учитывая что обе команды сейчас неплохо выглядит - должна быть неплохая битва с равными шансами. Главное чтоб без левых пеналей и нелепых карточек.

и турнирный тоже. Не забывай, что у игроков спама комплекс лузеров, который выработался за 15 лет, так что в случае проигрыша на мандраже могут следом и Амкару слить, а там глядишь и терек у них очки отберет, а может и даже Томь с Арсеналом
Регистрация: 18.03.2017
№5 Написал: Распутин (Сегодня, 12:24) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: serega_user
Эта игра носит больше принципиальный характерный, нежели турнирный. А учитывая что обе команды сейчас неплохо выглядит - должна быть неплохая битва с равными шансами. Главное чтоб без левых пеналей и нелепых карточек.

и травм...
Регистрация: 2.04.2017
№4 Написал: serega_user (Сегодня, 12:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Эта игра носит больше принципиальный характерный, нежели турнирный. А учитывая что обе команды сейчас неплохо выглядит - должна быть неплохая битва с равными шансами. Главное чтоб без левых пеналей и нелепых карточек.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (9)

Надо ослов отбибарАсить. Черенком от швабры


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Братан это тебе не локо который ноги раздвигает. БудеМ бить сильно но аккуратно...
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 11:57) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Выходите , побеждайте . Будем смотреть , 50 на 50 , мы , пожалуй , посопротивляемся ..


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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