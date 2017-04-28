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Бибрас Натхо: ЦСКА обязан победить "Спартак"
Автор одного из четырёх голов в ворота «Локомотива» Бибрас Натхо ответил на вопросы о предстоящем важнейшем матче премьер-лиги с ЦСКА.
— Особенный день для меня! Накануне родился третий сын, к тому же был день рождения моей мамы. Поэтому разгромная победа — подарок моей семье. После голов ребята «раскачивали младенца», поздравляя меня таким образом. Мне это было приятно. Я очень благодарен и рад, что у нас такой дружный коллектив.
— Команда сняла практически все вопросы по победителю ещё в первом тайме, а ведь «Локомотив» крайне мало пропускает. В чём здесь секрет?
— Нет никакого секрета, просто сегодня мы реализовали все предоставившиеся нам шансы. Это здорово, ведь в предыдущих матчах мы тоже создавали моменты, но мяч не шёл в ворота. Сегодня мы были более собранными.
— Ты просто обязан был отличиться в такой день! Вспомни свой гол?
— Конечно, когда есть момент, нужно забивать. Хорошо, что мы не бросили играть, не давали «Локомотиву» возможности вернуться в игру. Не всегда получается забить, но удалось поразить ворота, что очень приятно.
— Впереди главное дерби страны. Может ли разгромная победа над «Локо» заставить понервничать наших соперников?
— Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть десять матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдём к дерби с боевым настроем и обязаны победить.
ЦСКА
— Особенный день для меня! Накануне родился третий сын, к тому же был день рождения моей мамы. Поэтому разгромная победа — подарок моей семье. После голов ребята «раскачивали младенца», поздравляя меня таким образом. Мне это было приятно. Я очень благодарен и рад, что у нас такой дружный коллектив.
— Команда сняла практически все вопросы по победителю ещё в первом тайме, а ведь «Локомотив» крайне мало пропускает. В чём здесь секрет?
— Нет никакого секрета, просто сегодня мы реализовали все предоставившиеся нам шансы. Это здорово, ведь в предыдущих матчах мы тоже создавали моменты, но мяч не шёл в ворота. Сегодня мы были более собранными.
— Ты просто обязан был отличиться в такой день! Вспомни свой гол?
— Конечно, когда есть момент, нужно забивать. Хорошо, что мы не бросили играть, не давали «Локомотиву» возможности вернуться в игру. Не всегда получается забить, но удалось поразить ворота, что очень приятно.
— Впереди главное дерби страны. Может ли разгромная победа над «Локо» заставить понервничать наших соперников?
— Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть десять матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдём к дерби с боевым настроем и обязаны победить.
ЦСКА
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