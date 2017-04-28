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Андрей Бутенко: количество нарушений должно соответствовать решениям судьи

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал работу судьи Вячеслава Безбородова на матче 25-го тура "Анжи" - "Томь" (3:3).

"Конечно, я смотрел матч "Анжи" - "Томь". Бурная дискуссия среди болельщиков вызвана количеством пенальти в этой встрече, но не их качеством.

Если всё делается в рамках правил, то количество нарушений должно соответствовать решениям. Качество не должно влиять на количество и наоборот", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
Теги: Бутенко Безбородов
Сегодня, 11:59
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№2 Написал: LHEU (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
....."количество нарушений должно соответствовать решениям судей", - цитирует Бутенко!!! А я то думал,что : решения судей должны соответствовать количеству нарушений". А у них оказывается всё наоборот , поэтому и судейство в российском чемпионате хуже некуда!!!
Регистрация: 26.06.2016
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:22) #
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  •  (1)

А не наоборот????? laughing
Регистрация: 26.01.2007
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