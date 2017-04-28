"Барселона" не собирается выставлять на трансфер Хорди Альбу

"Барселона" не собирается продавать защитника команды Хорди Альбу, информирует Marca.



Сообщается, что каталонцы не планируют выставлять игрока на трансфер, Альба, в свою очередь, не слишком удовлетворен игровым временем, которое дает ему главный тренер каталонцев Луис Энрике.



Ранее сообщалось, что Альба может быть включен в трансферную сделку по приобретению защитника мадридского "Атлетико" Тео Эрнандеса.