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"Барселона" не собирается выставлять на трансфер Хорди Альбу

"Барселона" не собирается продавать защитника команды Хорди Альбу, информирует Marca.

Сообщается, что каталонцы не планируют выставлять игрока на трансфер, Альба, в свою очередь, не слишком удовлетворен игровым временем, которое дает ему главный тренер каталонцев Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что Альба может быть включен в трансферную сделку по приобретению защитника мадридского "Атлетико" Тео Эрнандеса.
Теги: Барселона Альба
Сегодня, 12:30
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