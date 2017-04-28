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КДК дисквалифицировал Юрия Семина на один матч условно

КДК РФС оштрафовал на 30 тысяч рублей главного тренера "Локомотива" Юрия Семина за неоднократный выход за пределы технической зоны в матче с ЦСКА (0:4).

"Семин также выходил за пределы технической зоны, это далеко не первое нарушение в сезоне, за это специалист оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч условно. Также КДК принял решение назначить Семину испытательный срок до конца текущего сезона", – цитирует главу КДК Артура Григорьянца ТАСС.

Также по итогам этой встречи ЦСКА был оштрафован на 90 тысяч рублей за пиротехнику и на 80 тысяч – за скандирование ненормативной лексики. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заплатит 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.


Теги: Семин Григорьянц
Сегодня, 12:59
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