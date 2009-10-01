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Дмитрий Медведев: у Еськова что, рука все время тянулась к красной карточке?
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФС Виталием Мутко высказал мнение о матче премьер-лиги "Зенит" - "Урал" (2:0).
"У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трёх человек с поля удаляют. Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала. Рука всё время тянулась к красной карточке? Потом уже машинально доставал.
Это всё можно рассматривать как курьёз, но все мы должны работать на авторитет футбола: и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского", - цитирует Медведева "Интерфакс"
"Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит - волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона в Санкт-Петербурге", - отметил Мутко.
"У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трёх человек с поля удаляют. Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала. Рука всё время тянулась к красной карточке? Потом уже машинально доставал.
Это всё можно рассматривать как курьёз, но все мы должны работать на авторитет футбола: и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского", - цитирует Медведева "Интерфакс"
"Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит - волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона в Санкт-Петербурге", - отметил Мутко.
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