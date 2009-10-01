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Дмитрий Медведев: у Еськова что, рука все время тянулась к красной карточке?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФС Виталием Мутко высказал мнение о матче премьер-лиги "Зенит" - "Урал" (2:0).

"У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трёх человек с поля удаляют. Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала. Рука всё время тянулась к красной карточке? Потом уже машинально доставал.

Это всё можно рассматривать как курьёз, но все мы должны работать на авторитет футбола: и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского", - цитирует Медведева "Интерфакс"

"Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит - волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона в Санкт-Петербурге", - отметил Мутко.
Теги: Зенит Урал Мутко
Сегодня, 15:40
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30
(6)
№30 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: venyalyaynen
Вот до чего российский футбол довели, Дмитрий Анатольевичу приходится забросить все свои дела, любимый бадминтон и заниматься футболом.

Под ним кресло шатается. он по статистике любимого твиттера посмотрел, что процентов 90 Еськова пилят за красные карточки и с правильного ракурса пошел в народ. авторитет поднимать.sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№29 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: venyalyaynen
Вот до чего российский футбол довели, Дмитрий Анатольевичу приходится забросить все свои дела, любимый бадминтон и заниматься футболом.

smile А может это не настоящий Димон отвечал? Настоящий бы ответил -"это просто "компот".
Регистрация: 20.02.2013
№28 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:20) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это тем му-дакам про админресурс!
Регистрация: 5.04.2017
№27 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Похоже слухи про "зеленого змия" находят подтверждение.

чуйка говорит - скоро снова станет в строительной конторе договора проверять


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№26 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
Что на это ответит орлов?

У Орлова 2 чемодана видеоматериалов и документов Фифа, что Еськов правильно удалил всех уральцев.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№25 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Скоро все вопросы будем решать через ООН
Регистрация: 17.03.2017
№24 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 16:50) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот до чего российский футбол довели, Дмитрий Анатольевичу приходится забросить все свои дела, любимый бадминтон и заниматься футболом.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№23 Написал: prime Пенза (Сегодня, 16:49) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что на это ответит орлов?
Регистрация: 2.08.2009
№22 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:45) #
  • +3
  •  (5)

Его футболу только и не хватало! Сейчас все судьи будут знать, что удалять не правильно с точки зрения Единой России и совсем хана настанет. Лучше бы спал на заседаниях госдумы и не лез никуда
Регистрация: 23.09.2008
№21 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (1)
online

Все знают, что (вернее, кто) за этим стоит, а розовощёкий моторист не знает. Наивным прикидывается.

Орлов - кто же ещё?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№20 Написал: olega74 москва (Сегодня, 16:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
два ..дака!!!
Регистрация: 25.04.2009
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:29) #
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  •  (4)
online

за три.

Этуш?..


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Два мудка
Регистрация: 19.03.2017
№17 Написал: Орик СПб (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мнение идиота бесценно smile laughing
Регистрация: 11.10.2012
№16 Написал: debil (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (2)

nedva,
Дзюбу надо было удалять а бигггг фалди хотел вьехать и вьехал
Регистрация: 30.06.2016
№15 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Катрапс
Цитата: tfu
Медведев бы лучше фильм о коррупции прокомментировал, а не в уши лил как всегда


Пажалста, ДАМ:

"Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей? и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его!"

Гений пиздaбoльствa

Знаешь, это как соц опросы. Недавно тут наткнулся на интервью представителя ВЦИОМа, который сказал, что все исследования осуждают за их правдоподобность. При этом когда Левада-центр дает данные, что 45% за отставку медведева - это клевета. Классно, есть только правда, а остальное заказуха, подстава, вранье.


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№14 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:16) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: debil
Заклюют судью всего лишь за одну ошибку


за три...
Регистрация: 23.11.2009
№13 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:16) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Про свою бы руку рассказал...
Регистрация: 8.08.2016
№12 Написал: safonas (Сегодня, 16:15) #
  • +4
  •  (4)

а, тоесть уже все, признают то что еськов накосячил? smile


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№11 Написал: debil (Сегодня, 16:13) #
  • -9
  •  (9)

Заклюют судью всего лишь за одну ошибку
Регистрация: 30.06.2016
№10 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Медведев бы лучше фильм о коррупции прокомментировал, а не в уши лил как всегда


Пажалста, ДАМ:

"Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей? и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его!"

Гений пиздaбoльствa
Регистрация: 27.04.2009
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (3)

Даже подворовывающие болельщики Зенита честные.))))))))


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№8 Написал: борщ (Сегодня, 16:09) #
  • 0
  •  (4)

да не может жить без карточек как и навальный без видосов о тебе
Регистрация: 8.04.2017
№7 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:08) #
  • +2
  •  (6)
online

Боже, какой цирк.
Не Димон то на куя сюда лезет.
Регистрация: 21.12.2016
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:07) #
  • -15
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Не знаем, что за этим стоит
Спартак. Накачал Урал деньгами, те и бросились отрабатывать, а куда им до класса Зенита, вот и противопоставили грубую игру. А когда поняли, что премия ускользает, нервишки сдали, и как следствие, еще две кк за неспортивное поведение.
Это очень полезная игра для таких команд, как Урал, впредь не будут рты раззевать на халявные деньги, пусть в мастерстве подтягивают, чтобы обыграть топ-клуб.
А спартак еще больше подмочил свою репутацию, так подставить Еськова..., негодяи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:59) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Медведев бы лучше фильм о коррупции прокомментировал, а не в уши лил как всегда


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: seryu Москва (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Imp
Мутко ты такой клоун
Тебе всё расписали по полочкам по поводу этого матча а несет какую то пургу


А при чем здесь Мутко, worried теперь распишите всё по полочкам Медведеву. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.03.2009
№3 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:52) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
а как там с дворцами и домиками для уточки?
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:49) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Мутко ты такой клоун
Тебе всё расписали по полочкам по поводу этого матча а несет какую то пургу


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:46) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит - волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона в Санкт-Петербурге"

тогда поясните: как все моменты оценены как "верное решение"..не помню термин
а оценка у него неуд, м?
Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала. Рука всё время тянулась к красной карточке?
но все мы должны работать на авторитет футбола: и мирового футбола

осталось добавить, что на этом матче присутствовали высокие чинуши из ФИФА...и шикарно показали наш уровень


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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