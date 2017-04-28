Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером современности, Мирча Луческу - 35-й

L’Equipe опубликовал рейтинг 50-ти лучших действующих тренеров. В голосовании приняли участие 33 журналиста газеты.



Первое место занял главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Второе место у наставника "Челси" Антонио Конте, а замыкает тройку лучших - главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.



Рулевой "Зенита" Мирча Луческу, который завоевал 22 трофея с донецким "Шахтёром" расположился на 35-м месте.



В первую десятку вошли Карло Анчелотти ("Бавария"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Йоахим Лёв (сборная Германии), Зинедин Зидан ("Реал"), Леонарду Жардим ("Монако") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").