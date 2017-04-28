Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером современности, Мирча Луческу - 35-й

L’Equipe опубликовал рейтинг 50-ти лучших действующих тренеров. В голосовании приняли участие 33 журналиста газеты.

Первое место занял главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Второе место у наставника "Челси" Антонио Конте, а замыкает тройку лучших - главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Рулевой "Зенита" Мирча Луческу, который завоевал 22 трофея с донецким "Шахтёром" расположился на 35-м месте.

В первую десятку вошли Карло Анчелотти ("Бавария"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Йоахим Лёв (сборная Германии), Зинедин Зидан ("Реал"), Леонарду Жардим ("Монако") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").
Сегодня, 15:48
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: debil
А где наши ну как же так

Ленька где-то во второй сотне кресло раскачивает)
Регистрация: 31.03.2015
№2 Написал: Калина (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
debil,
как ? ты еще не понял в европе россию европой не считают
Регистрация: 2.12.2016
№1 Написал: debil (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (0)

А где наши ну как же так
Регистрация: 30.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.