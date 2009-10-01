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Игорь Албин - Алексею Навальному: Леха, хорош брехать!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал слова основателя "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о том, что реальная стоимость стадиона "Крестовский" больше, чем называется властями.

"Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять "отжигает". Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз "жжет про "Зенит-Арену".

И я впервые вечером, после работы, посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом. Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать!" – написал Албин в "Фейсбуке".
Теги: Крестовский Албин
Сегодня, 15:53
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17
(8)
№17 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 17:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ох, какой высоки штиль!... культурная столица, йопта... bowtie


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Два сапога пара, да оба левые...
Регистрация: 15.12.2013
№15 Написал: fd65 (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чиновникам удобнее оперировать в рублях.... Никто уже не помнит, что в 2007 году доллар стоил около 30 рублей и 80% инвестиций в "Распил-Арену" было сделано до 2014 года..Таким образом стоимость арены колеблется где-то около 1 миллиарда 400 миллионов долларов, а по нынешнему курсу это 84 миллиарда рублей...Как то так..., так что оба не правы))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№14 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 17:04) #
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Брешешь пока только ты. Если есть факт клеветы - подавай в суд.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№13 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 17:01) #
  • +5
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Коррупция в нашей стране уже достигла такой степени, что ничего даже придумывать не нужно, достаточно просто говорить правду. Я просто уверен, что если провести строительный аудит, абсолютно независимой компанией и с хорошими специалистами, то всплывёт много чего интересного. Но зачем? Когда все кормятся от этой кормушки.
Регистрация: 30.03.2016
№12 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
При чем тут футбол?То Медведева высер публикуют,то это.Это политический сайт или футбольный?С коррупцией надо по Сталину бороться.Пару кладбищ выделить,а не пару миллиардов.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№11 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Оба прекрасные, симпатичные, культурные, а главное честные люди. Ну подумаешь, маленькие разногласия по земельному вопросу.
Регистрация: 19.03.2017
№10 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Когда у воротатых чинушей бомбит очко как 4ый энергоблок ЧАЭС от слов Навального или ФБК, невольно начинаешь симпатизировать Навальному.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№9 Написал: ачуда (Сегодня, 16:19) #
  • +5
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Чинушу прорвало так как у Навального цифра занижена, беда России лизоблюд перед народом паскудник.
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:18) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что не по фени? Хорошо, когда можно не следить за языком, а то и по голове погладят.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: борщ (Сегодня, 16:10) #
  • -5
  •  (13)

ну все анальный раскрыл народу глаза давайте его изберем и заживем круче америки
Регистрация: 8.04.2017
№6 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 16:06) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уровень чиновников России: "трепло опять "отжигает", "жжет", "перл от брехливого автора".
Ну а с Навальным всё и так понятно.
Регистрация: 27.04.2009
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:02) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Слюняев бы лучше официальную смету предоставил, в доказательство. Небось на одних попов для освещения арены ушло около лярда


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:01) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: vlees......
Навальный просто суммировал официальные данные по стройке Арены

Ну кнеш, формы КС-2 по приемке фактических объемов строительства, как и допы к договорам подряда на регулировку сумм в соответствии с принятыми объемами - общедоступны. Покажите мне таковые, если найдете.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 16:00) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Конечно брешет, нужно сумму Навального ещё на два умножить


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:57) #
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  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слюняев совсем поплыл.Главный аргумент тупых единороссов : "Вы все врете joy

Навальный просто суммировал официальные данные по стройке Арены. Получилось 48,но он все равно врет laughing
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:54) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
огогогого кто вылез
что тот, что тот сидеть должны


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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