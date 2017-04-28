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"Валенсия" не будет продлевать контракт с главным тренером команды

Руководство "Валенсии" не планирует продолжать сотрудничество с главным тренером команды Воро Гонсалесом, информирует AS.

Контракт специалиста истекает будущим летом. На данный момент "Валенсия" занимает 12 место в чемпионате Испании. Главным фаворитом на пост наставника клуба называется тренер "Лас-Пальмаса" Кике Сетьен.
Сегодня, 16:03
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