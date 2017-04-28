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Арсен Венгер: "Тоттенхэм" - фаворит в матче с "Арсеналом", а такое бывает не часто

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

"Борьба за первые три места ещё продолжается. "Арсенал" ещё может попасть в лидирующую группу, но нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи. "Шпоры" - фаворит в матче с нами, а такое бывает не часто", - цитирует Венгера The Mirror.
Теги: Венгер Арсенал Тоттенхэм
Сегодня, 17:09
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