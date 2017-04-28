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Алан Дзагоев не тренировался в общей группе ЦСКА

ЦСКА на следующий же день после победы над "Локомотивом" (4:0) приступил к тренировкам на базе в Ватутинках.

В общей группе работали все футболисты за исключением Алана Дзагоева, который после вынужденной замены в среду занимался по индивидуальной программе. Предматчевую тренировку красно-синие проведут на Арене ЦСКА.

ПФК ЦСКА
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 20:39
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5
(1)
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (4)

Намного интереснее, конечно, смотреть матч ЦСКА-Спартак, если ВСЕ основные игроки обеих команд были бы здоровы.
Но, что имеем с обеих сторон, то имеем: в обеих командах травмы ведущих игроков.
Жаль.
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:53) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прёт спартчку, вижу, этот вопрос их сильно интересует, уже отметились, как собачки на выгуле.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:48) #
  • -2
  •  (6)
online

Приходи, Алан - все будет очень весело.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: vlees...... (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокаинчика бы ему
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:42) #
  • -3
  •  (7)
online

Пускай к сентябрю будет на 100 % готов, к ЛЕ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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