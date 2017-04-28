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Возобновится ли чемпионская гонка? Главные интриги 26-го тура
Грядущий тур может решить судьбу чемпионского титула или затуманить её, переписать многолетние рекорды, огорчить новыми судейскими скандалами, а для кого-то он станет просто обязанностью перед подготовкой к матчу сезона. Rusfootball.info предвкушает футбольные выходные, которых на этот раз будет аж 3.
Сколько игроков Сёмин и Тарханов приберегут для финала Кубка?
Юрий Сёмин негодовал по поводу плотного графика, который может помешать его команде удачно провести кубковый финал. По сути, Юрий Палыч инициировал процедуру переноса финала (и плевать, что многие болельщики уже купили билеты на 2 мая в Сочи). Притом, по некоторой информации, финал назначили на этот день просто потому, что не знали: теперь 2 мая – не выходной день.
На недовольство болельщиков календарём в российском футболе обращать внимание не принято, поэтому финал вполне мог быть перенесён, если бы не жёсткая позиция Григория Иванова и не буча, поднятая журналистами.
Так или иначе, финал во вторник, а в чемпионате «Локомотиву» и «Уралу» играть в субботу. 6-е место станет еврокубковым только в том случае, если победитель Кубка попадёт в пятёрку. Но туда впихнуться некуда: «Краснодар» имеет солидное очковое преимущество, «Ростов» опережает «Локо» на 4 балла, наотрез отказывается пропускать и вспомнил, как забивать. Потому для «Локомотива» и «Урала» финал Кубка – пожалуй, единственная реальная возможность пробиться в Европу. А это значит, что многих игроков основы в субботу на поле мы можем не увидеть.
Уволят ли Грасию?
Если «Рубин» умудрится проиграть «Локомотиву» даже при его сосредоточенности на Кубке (кажется, она имела место уже в дерби с ЦСКА) и возможной ротации, то разговоры об отставке испанца по окончании сезона могут найти подтверждение быстрее. Президент «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин назвал игру команды «позором». Хотя это характеризует не только работу тренера, но и его самого.
Сменится ли тренер у «Урала»?
Вопрос кажется полным бредом, если не знать, кому будет противостоять «Урал» в грядущем туре. Перед победным матчем в Грозном командой перестал руководить Александр Тарханов (хотя формально оставался главным тренером), перед ничейной игрой против «Терека» Екатеринбург покинул Виктор Гончаренко, а после поражения от чеченской команды прошлой осенью в отставку ушёл Вадим Скрипченко. Поедет ли Тарханов в Грозный, останется ли на своём посту после матча? Ради финала кубка можно сделать исключение и на этот раз обойтись без перемен. Тем более что поражению «Урала» или его полудублю не удивится никто – у команды впереди куда более важный матч.
Забьёт ли хоть кто-то в матче «Уфа» – «Арсенал»?
Позади 25 туров, но на счету «Арсенала» всего 14 мячей, «Томь» забила 15. Далее идут не «Оренбург» или «Крылья», а «Уфа», которая идёт высоко в таблице, но праздновала свой гол всего 16 раз. И если «Арсенал» дважды забил в важнейшем матче против «Крыльев» на неделе, то «Уфа» дважды огорчила на протяжении своей 7-матчевой безвыигрышной серии. Сергею Семаку очень не хватает Слая, покуда Фатай реализовывает свои моменты не так, как по приезде в Россию.
Случится ли рестарт чемпионской гонки?
Главное дерби страны – тема для отдельного разговора. Его и поведёт коллега Кудряшов в день матча, а пока хочется отметить, что «ВЭБ Арена» благодаря приезду «Спартака» наконец-то должна собрать аншлаг, хотя руководство ЦСКА введением приоритетов для посетивших предыдущие 2 матча делает многое, чтобы этого не допустить.
Так уж повелось у ЦСКА, что спортивные результаты команды идут впереди всего остального клуба в целом. В текущем сезоне, несмотря на приход нового тренера, «армейцы» пытаются себе не изменять. В прошлом туре команда Виктора Гончаренко наконец доставила настоящее удовольствие своим атакующим футболом и на фоне еле обыгравшего «Урал» лидера без форвардов (или с только восстановившимся Зе Луишем) смотрится вполне конкурентоспособно, даже если несчастный Дзагоев снова не выйдет на поле. Победа ЦСКА, в котором очень потихоньку, но расцветает Витиньо, сделает очень важное дело: вернётся в него чемпионскую гонку. Пока же «Спартак» скрыт от преследователей за поворотом.
Станет ли Медведев рекордсменом?
Ещё недавно понятие «вратарь «Ростов» ассоциировалось исключительно с Сосланом Джанаевым, но в 2017 году Никита Медведев успел сыграть на «Олд Траффорд» и ни в какую не пропускает в чемпионате России. Никто не причисляет его к лучшим игрокам чемпионата, не требует вызова в сборную, поскольку в створ ворот «Ростова» бьют в среднем 1.5 раза за матч, но парень делает свою работу очень качественно вот уже 862 минуты. Рекорд «сухой» серии чемпионатов России принадлежит Руслану Нигматуллину, который надеется, что «Амкар» не даст Медведеву достичь его 939 минут. Но в домашнем матче с пермяками «Ростов» выглядит явным фаворитом, причём ставка на победу хозяев без пропущенных мячей смотрится весьма привлекательно.
Сколько удалений и пенальти получит томская молодёжь?
В матче «Зенита» с «Уралом» соперникам питерцев было предъявлено 3 удаления. В Каспийске в ворота «Томи» было назначено 3 пенальти. Ещё один пробил «Зенит» в прошлом туре в ворота «Оренбурга». Любопытно будет посмотреть, как карать за нарушения томскую молодёжь будет Роман Галимов. Так или иначе, букмекеры не сомневаются в победе команды Луческу (тридцатка против 1.05), хотя «Томь» этой весной дома победила «Амкар» и не уступила «Рубину».
Взлетят ли «Крылья» из зоны вылета?
Недавно казалось, что дела у «Крыльев» налаживаются: восстановились Бруно и Корниленко, команда начала забивать, а впереди – хороший календарь, матчи со всеми конкурентами. По сути, их у самарцев 2. «Томь» останется на последнем месте, выше 13-го волжанам не прыгнуть, так что конкурентов у «Крыльев», по сути, два. Первому, «Арсеналу», команда Скрипченко довольно позорно уступила. Да, до пропущенного гола «Крылья» играли активнее, но после него не сделали вообще ничего и опустились в зону прямого вылета. Если самарцы не победят дома второго конкурента, то угроза ФНЛ зависнет над их головами очень гнетуще.
Остановит ли «Анжи» Смолова?
Фёдор Смолов частенько (хорошо хоть не так, как Алан Дзагоев) испытывает проблем со здоровьем, но не имеет никаких трудностей в бомбардирской гонке РФПЛ. «Краснодар» по весне не впечатляет, так что именно голы Фёдора позволяют команде уверенно идти в еврокубковой зоне. Результативными для него получились 4 предыдущих матча и 7 из 8-ми последних. «Анжи», пропустивший трижды от томских студентов, не выглядит подходящей командой для остановки бомбардира.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сколько игроков Сёмин и Тарханов приберегут для финала Кубка?
Юрий Сёмин негодовал по поводу плотного графика, который может помешать его команде удачно провести кубковый финал. По сути, Юрий Палыч инициировал процедуру переноса финала (и плевать, что многие болельщики уже купили билеты на 2 мая в Сочи). Притом, по некоторой информации, финал назначили на этот день просто потому, что не знали: теперь 2 мая – не выходной день.
На недовольство болельщиков календарём в российском футболе обращать внимание не принято, поэтому финал вполне мог быть перенесён, если бы не жёсткая позиция Григория Иванова и не буча, поднятая журналистами.
Так или иначе, финал во вторник, а в чемпионате «Локомотиву» и «Уралу» играть в субботу. 6-е место станет еврокубковым только в том случае, если победитель Кубка попадёт в пятёрку. Но туда впихнуться некуда: «Краснодар» имеет солидное очковое преимущество, «Ростов» опережает «Локо» на 4 балла, наотрез отказывается пропускать и вспомнил, как забивать. Потому для «Локомотива» и «Урала» финал Кубка – пожалуй, единственная реальная возможность пробиться в Европу. А это значит, что многих игроков основы в субботу на поле мы можем не увидеть.
Уволят ли Грасию?
Если «Рубин» умудрится проиграть «Локомотиву» даже при его сосредоточенности на Кубке (кажется, она имела место уже в дерби с ЦСКА) и возможной ротации, то разговоры об отставке испанца по окончании сезона могут найти подтверждение быстрее. Президент «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин назвал игру команды «позором». Хотя это характеризует не только работу тренера, но и его самого.
Сменится ли тренер у «Урала»?
Вопрос кажется полным бредом, если не знать, кому будет противостоять «Урал» в грядущем туре. Перед победным матчем в Грозном командой перестал руководить Александр Тарханов (хотя формально оставался главным тренером), перед ничейной игрой против «Терека» Екатеринбург покинул Виктор Гончаренко, а после поражения от чеченской команды прошлой осенью в отставку ушёл Вадим Скрипченко. Поедет ли Тарханов в Грозный, останется ли на своём посту после матча? Ради финала кубка можно сделать исключение и на этот раз обойтись без перемен. Тем более что поражению «Урала» или его полудублю не удивится никто – у команды впереди куда более важный матч.
Забьёт ли хоть кто-то в матче «Уфа» – «Арсенал»?
Позади 25 туров, но на счету «Арсенала» всего 14 мячей, «Томь» забила 15. Далее идут не «Оренбург» или «Крылья», а «Уфа», которая идёт высоко в таблице, но праздновала свой гол всего 16 раз. И если «Арсенал» дважды забил в важнейшем матче против «Крыльев» на неделе, то «Уфа» дважды огорчила на протяжении своей 7-матчевой безвыигрышной серии. Сергею Семаку очень не хватает Слая, покуда Фатай реализовывает свои моменты не так, как по приезде в Россию.
Случится ли рестарт чемпионской гонки?
Главное дерби страны – тема для отдельного разговора. Его и поведёт коллега Кудряшов в день матча, а пока хочется отметить, что «ВЭБ Арена» благодаря приезду «Спартака» наконец-то должна собрать аншлаг, хотя руководство ЦСКА введением приоритетов для посетивших предыдущие 2 матча делает многое, чтобы этого не допустить.
Так уж повелось у ЦСКА, что спортивные результаты команды идут впереди всего остального клуба в целом. В текущем сезоне, несмотря на приход нового тренера, «армейцы» пытаются себе не изменять. В прошлом туре команда Виктора Гончаренко наконец доставила настоящее удовольствие своим атакующим футболом и на фоне еле обыгравшего «Урал» лидера без форвардов (или с только восстановившимся Зе Луишем) смотрится вполне конкурентоспособно, даже если несчастный Дзагоев снова не выйдет на поле. Победа ЦСКА, в котором очень потихоньку, но расцветает Витиньо, сделает очень важное дело: вернётся в него чемпионскую гонку. Пока же «Спартак» скрыт от преследователей за поворотом.
Станет ли Медведев рекордсменом?
Ещё недавно понятие «вратарь «Ростов» ассоциировалось исключительно с Сосланом Джанаевым, но в 2017 году Никита Медведев успел сыграть на «Олд Траффорд» и ни в какую не пропускает в чемпионате России. Никто не причисляет его к лучшим игрокам чемпионата, не требует вызова в сборную, поскольку в створ ворот «Ростова» бьют в среднем 1.5 раза за матч, но парень делает свою работу очень качественно вот уже 862 минуты. Рекорд «сухой» серии чемпионатов России принадлежит Руслану Нигматуллину, который надеется, что «Амкар» не даст Медведеву достичь его 939 минут. Но в домашнем матче с пермяками «Ростов» выглядит явным фаворитом, причём ставка на победу хозяев без пропущенных мячей смотрится весьма привлекательно.
Сколько удалений и пенальти получит томская молодёжь?
В матче «Зенита» с «Уралом» соперникам питерцев было предъявлено 3 удаления. В Каспийске в ворота «Томи» было назначено 3 пенальти. Ещё один пробил «Зенит» в прошлом туре в ворота «Оренбурга». Любопытно будет посмотреть, как карать за нарушения томскую молодёжь будет Роман Галимов. Так или иначе, букмекеры не сомневаются в победе команды Луческу (тридцатка против 1.05), хотя «Томь» этой весной дома победила «Амкар» и не уступила «Рубину».
Взлетят ли «Крылья» из зоны вылета?
Недавно казалось, что дела у «Крыльев» налаживаются: восстановились Бруно и Корниленко, команда начала забивать, а впереди – хороший календарь, матчи со всеми конкурентами. По сути, их у самарцев 2. «Томь» останется на последнем месте, выше 13-го волжанам не прыгнуть, так что конкурентов у «Крыльев», по сути, два. Первому, «Арсеналу», команда Скрипченко довольно позорно уступила. Да, до пропущенного гола «Крылья» играли активнее, но после него не сделали вообще ничего и опустились в зону прямого вылета. Если самарцы не победят дома второго конкурента, то угроза ФНЛ зависнет над их головами очень гнетуще.
Остановит ли «Анжи» Смолова?
Фёдор Смолов частенько (хорошо хоть не так, как Алан Дзагоев) испытывает проблем со здоровьем, но не имеет никаких трудностей в бомбардирской гонке РФПЛ. «Краснодар» по весне не впечатляет, так что именно голы Фёдора позволяют команде уверенно идти в еврокубковой зоне. Результативными для него получились 4 предыдущих матча и 7 из 8-ми последних. «Анжи», пропустивший трижды от томских студентов, не выглядит подходящей командой для остановки бомбардира.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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