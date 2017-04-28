"Тоттенхэм" проведет все домашние матчи следующего сезона на стадионе "Уэмбли"

"Тоттенхэм" в следующем сезоне соперников будет принимать на стадионе "Уэмбли", сообщает твиттер арены.



Напомним, что в текущем сезоне "Тоттенхэм" проводил на 90-тысячном "Уэмбли" матчи еврокубков.



"Футбольная ассоциация рада подтвердить, что "Тоттенхэм" проведет все домашние матчи следующего сезона на стадионе "Уэмбли", - говорится в сообщении.