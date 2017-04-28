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Марк Бартра тренировался в общей группе

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра тренировался в общей группе сообщает официальный твиттер клуба.

Напомним, испанец получил травму руки около двух недель назад после того, как неизвестный пытался взорвать автобус команды перед матчем Лиги чемпионов с "Монако".
Теги: Бартра Боруссия Д
Вчера, 22:35
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