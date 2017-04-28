Марк Бартра тренировался в общей группе

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра тренировался в общей группе сообщает официальный твиттер клуба.



Напомним, испанец получил травму руки около двух недель назад после того, как неизвестный пытался взорвать автобус команды перед матчем Лиги чемпионов с "Монако".