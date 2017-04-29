Превью. 34 тур. ФНЛ

В этом туре "Тосно" может оформить выход в РФПЛ, "Спартак-2" постарается продлить выигрышную серию, а "Факел" и "Енисей" решат кому сделать важный шаг к стыковым матчам.В прошлом туре "СКА-Хабаровск" поделила очки с "Волгарём". Любопытно, что и тому, и другому клубу нужна была победа, но пришлось довольствоваться одним баллом. С другой стороны, мы рассуждали о том, что хабаровчане не рвутся в "стыки". В последних пяти встречах они смогли добыть лишь одну победу, при двух ничьих и таком же количестве поражений."Тамбов" продолжает радовать своих поклонников, одержав в прошлом туре победу в Нальчике, что привело к их подъёму на девятую строчку в турнирной таблице. Можно ли их рассматривать, как возможных участников стыковых матчей? Думаю, что нет, но победа в предстоящей встрече может сделать к этому очередной шаг. Владивосток просто так на выезд не летает, а значит игра будет интересно.В первом круге питерский коллектив одержал победу со счётом 3:1. На этот раз "Сибирь" выглядит фаворитом, т.к. в весенней части первенства "Зенит-2" далёк от своей оптимальной формы.Недоволен игрой своей команды и Владислав Радимов, заявивший после очередного поражения: " Если ты ничего не можешь сделать на фоне команды ФНЛ, то о какой премьер-лиге может идти речь? К сожалению, это наша реальность сейчас. Неважно, кто у них будет тренер – всем им нужно прибавлять в мастерстве. Мы сегодня на фоне соперника смотрелись как дети. Надо становиться мужиками". Похоже, что молодёжь может оказаться во втором дивизионе на будущий сезон.Между собой клубы встречались трижды, ни разу не делив очки. В первом круге "лесники" были сильнее, одержав победу со счётом 3:1. Однако футболисты "Спартака-2" ещё помнят неудачу прошлого года, когда в предпоследнем туре сезона "Тосно" забило шесть мячей в ворота "красно-белых".Команды провели в первом дивизионе между собой 18 поединков. И по победам 9:3, и по забитым мячам 27:17 резко впереди подмосковные футболисты. Но, поклонникам "Волгаря" может внушить надежды тот факт, что последнюю игру в Химках астраханцы выиграли 4:2.По важности будущих раскладов именно встреча "Енисея" и "Факела" претендует на главный поединок тура. Подопечные Андрея Тихонова сейчас на ходу. Красноярцы одержали три победы в трёх крайних турах. "Кубань", "Мордовия" и "Сибирь" не выдержали натиска "Енисея". Отметим характер ребят Тихонова, который в каждом поединке боролись до конца, вырывая даже, казалось, проигранные встречи. "Факел" подобным похвастать не может. Неудача в поединке с "Соколом", поражение от "Тюмени" при трёх пенальти, назначение которых, похоже, становится модным.Главный арбитр матча Евгений Кукуляк в текущем первенстве провёл 9 игр. В этих поединках он вынес 34 предупреждения (18 – хозяевам поля), и назначил 2 пенальти, по одному в обе стороны. Нефтехимики в этом сезоне один раз сыграли под руководством калужского судьи. Во Владивостоке они проиграли 0:1."Мордовия" дома провела 16 игр (+5,=5,-6,16:17). Саранский клуб очень удачно проводил домашние игры на втором этапе первенства: ничья и три победы. И только в последнем матче их "обломал" красноярский "Енисей". "Балтика" в гостях играла 16 раз (+2,=7,-7,12:19). Отметим и такой факт, балтийцы также начали набирать очки в гостях после зимних каникул. В четырёх матчах ими были одержаны две победы, и один раз команда сыграла вничью.В прошлом туре "Динамо" переиграло "Мордовию" со счётом 2:1. Юрий Калитвинцев продолжает оставаться верным себе, не пуская на поле второй состав, а добывая очки с помощью игроков основной обоймы. Подобные действия приведут к тому, что москвичи не только оформили выход в РФПЛ, но и займут первое место в ФНЛ. Осуществить очередную победу "Динамо" может в Краснодаре, но букмекеры не верят в успех "бело-голубых", отдавая небольшое предпочтение "Кубани".