Болельщик напал на комментатора телеканала "Ювентуса"

На комментатора с официального телеканала "Ювентуса" было совершено нападение во время эфира матча 34-го тура итальянской Серии А, в котором туринская команда в гостях играла с "Аталантой". На журналиста напал один из болельщиков домашней команды.Агрессивный фанат хозяев поля несколько раз толкнул комментатора, после того, как "Аталанта" сравняла счет на 89-й минуте встречи. Также он сопровождал свои действия оскорбительными выкриками.Комментатор прервал свою работу, после чего вернулся к ведению репортажа и объяснил причину своего отсутствия.