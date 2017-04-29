Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщик напал на комментатора телеканала "Ювентуса"

На комментатора с официального телеканала "Ювентуса" было совершено нападение во время эфира матча 34-го тура итальянской Серии А, в котором туринская команда в гостях играла с "Аталантой". На журналиста напал один из болельщиков домашней команды.

Агрессивный фанат хозяев поля несколько раз толкнул комментатора, после того, как "Аталанта" сравняла счет на 89-й минуте встречи. Также он сопровождал свои действия оскорбительными выкриками.

Комментатор прервал свою работу, после чего вернулся к ведению репортажа и объяснил причину своего отсутствия.

Газета.ру
Теги: Ювентус
Сегодня, 09:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.