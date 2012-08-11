"Сконто" признан неплатежеспособным и выставлен на продажу

Рижский "Сконто" выставлен на продажу, сообщает портал Delfi. Ранее клуб был признан неплатежеспособным.Решение о продаже команды было принято на конгрессе Латвийской футбольной федерации было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу.Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто", однако сумма продажи не разглашается.