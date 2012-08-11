"Сконто" признан неплатежеспособным и выставлен на продажу

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
08:24
Превью. 34 тур. ФНЛ (1)
Превью. 34 тур. ФНЛ (1)
00:19
Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу
Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу
Вчера 23:08
Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году (6)
Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году (6)
Вчера 22:35
Марк Бартра тренировался в общей группе
Марк Бартра тренировался в общей группе
Вчера 22:35
Олег Корнаухов: ЦСКА может зацепиться за чемпионство (5)
Олег Корнаухов: ЦСКА может зацепиться за чемпионство (5)
Вчера 21:03
Уткин сообщил об отмене матча его команды с участниками шоу "Кто хочет стать легионером?" (9)
Уткин сообщил об отмене матча его команды с участниками шоу "Кто хочет стать легионером?" (9)
Вчера 21:02
Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом" (22)
Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом" (22)
Вчера 20:39
Алан Дзагоев не тренировался в общей группе ЦСКА (13)
Алан Дзагоев не тренировался в общей группе ЦСКА (13)
Вчера 20:26
ЦСКА разместил правила посещения матча со "Спартаком" (1)
ЦСКА разместил правила посещения матча со "Спартаком" (1)
Вчера 20:19
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (151)
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (151)
Вчера 19:22
Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей (6)
Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей (6)
Вчера 19:22
Магомед Мусалов может не сыграть с "Краснодаром" (1)
Магомед Мусалов может не сыграть с "Краснодаром" (1)
Вчера 18:54
"Шахтер" продлил контракт с Ярославом Ракицким (2)
"Шахтер" продлил контракт с Ярославом Ракицким (2)
Вчера 18:15
Поль Погба не сыграет в матче против "Суонси"
Поль Погба не сыграет в матче против "Суонси"
Вчера 17:26
Роман Бабаев: ЦСКА очень важно пробиться в Лигу чемпионов (9)
Роман Бабаев: ЦСКА очень важно пробиться в Лигу чемпионов (9)
Вчера 16:22
Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым (2)
Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым (2)
"Сконто" признан неплатежеспособным и выставлен на продажу
Рижский "Сконто" выставлен на продажу, сообщает портал Delfi. Ранее клуб был признан неплатежеспособным.
Решение о продаже команды было принято на конгрессе Латвийской футбольной федерации было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу.
Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто", однако сумма продажи не разглашается.
gazeta.ru
Решение о продаже команды было принято на конгрессе Латвийской футбольной федерации было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу.
Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто", однако сумма продажи не разглашается.
gazeta.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.