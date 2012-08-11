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"Сконто" признан неплатежеспособным и выставлен на продажу

Рижский "Сконто" выставлен на продажу, сообщает портал Delfi. Ранее клуб был признан неплатежеспособным.

Решение о продаже команды было принято на конгрессе Латвийской футбольной федерации было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу.

Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто", однако сумма продажи не разглашается.

gazeta.ru
Сегодня, 09:59
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4
(0)
№4 Написал: papont СП-б (Сегодня, 10:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
тогда в чем суть продавать, если платить никто не станет?

Для того и продают, чтоб долги покрыть, а дальше делай с ним что хошь. Хошь, миллионы вливай, хошь разгоняй, а хошь гастарбайтерами в Европу отправляй


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:21) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Odyssey
Беру

шпротов халявных захотелось?)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 10:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Беру
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто"

я хоть и учился не на экономиста, но вроде как если выкупают убыточное предприятие, то покупатель долги берет на себя
тогда в чем суть продавать, если платить никто не станет?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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