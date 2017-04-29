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В Москве открылся первый парк Кубка конфедераций-2017
Первый парк Кубка конфедераций 2017 года открылся в субботу в Москве в парке искусств "Музеон".
В торжественной церемонии открытия парка приняли участие глава РФС Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой, а также чемпион мира и Европы, двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Франции Марсель Десайи.
"Приветствую всех в этом парке. Осталось 49 дней до того момента, когда сборная России откроет турнир своим матчем. Россия абсолютно готова к Кубку конфедераций. Уверен, выступление лучших команд своих континентов подарит массу эмоций всем болельщикам, а гости (турнира) увидят Россию открытой и свободной. Посещайте парк, приобретайте билеты и приходите на матчи Кубка конфедераций", - заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций. 6 мая откроется парк турнира в Сочи (Южный мол Морского порта), 13 мая - в Казани (площадь перед стадионом "Центральный"), 20 мая - в Санкт-Петербурге (Конюшенная площадь).
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
Р-Спорт
В торжественной церемонии открытия парка приняли участие глава РФС Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой, а также чемпион мира и Европы, двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Франции Марсель Десайи.
"Приветствую всех в этом парке. Осталось 49 дней до того момента, когда сборная России откроет турнир своим матчем. Россия абсолютно готова к Кубку конфедераций. Уверен, выступление лучших команд своих континентов подарит массу эмоций всем болельщикам, а гости (турнира) увидят Россию открытой и свободной. Посещайте парк, приобретайте билеты и приходите на матчи Кубка конфедераций", - заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций. 6 мая откроется парк турнира в Сочи (Южный мол Морского порта), 13 мая - в Казани (площадь перед стадионом "Центральный"), 20 мая - в Санкт-Петербурге (Конюшенная площадь).
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
Р-Спорт
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