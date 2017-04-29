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"Урал" не взял четырех основных игроков на игру с "Тереком"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, в каком составе команда отправится на выездной матч 26-го тура чемпионата России против "Терека".

"Мы приняли решение поехать в Грозный на игру с "Тереком" не полным составом. Кто больше всего провел игр, тот и не поедет.

Не полетели Роман Павлюченко, Денис Кулаков, Александр Новиков и Доминик Динга. У кого меньше было игровой практики, те и сыграют с "Тереком" сегодня", - цитирует Тарханова "Чемпионат".

Напомним, во вторник, 2 мая, "Урал" сыграет с "Локомотивом" в финале Кубка России.
Теги: Урал Тарханов
Сегодня, 12:53
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№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
товарищ данцев. хоть раз сыграйте честно с тереком.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: S_Alien (Сегодня, 13:11) #
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Опять Урал, опять Терек, опять какая-то вырезано-->вырезаноня происходит на их встрече. И опять никто никого не покупал и игру не сливал, чисто спорт. Так Аллах хочет видимо.
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
странная логика.
сразу сейчас начнутся споры про то, что это вроде уже третий матч между ними "странный"
не хочется думать, что Тарханов в такое играет
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов заявил, что не будет присутствовать на матче 30-го тура чемпионата России против грозненского "Терека" из-за болезни.

а это из 2015 года


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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