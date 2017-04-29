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Руслан Нигматуллин: отдаю предпочтение "Спартаку", но думаю, что будет ничья

Экс-голкипер "Спартака" и ЦСКА Руслан Нигматуллин заявил, что в воскресном столичном дерби будет симпатизировать "красно-белым", но ожидает результативную ничью.

"Я отдаю предпочтение "Спартаку", потому что с детства испытываю личные симпатии к команде. Надеюсь, что "Спартак" победит и сделает еще один мощный шаг навстречу чемпионству.

Но учитывая серьезность происходящего и настрой соперников, думаю, что наиболее вероятный исход матча - результативная ничья, например, 1:1. Для "Спартака" ничья в какой-то степени будет не худшим результатом, а армейцам надо побеждать. Поэтому они будут больше помышлять об атакующем футболе и стремиться к победе", - передает слова Нигматуллина "Р-Спорт".
Теги: Нигматуллин Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:13
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