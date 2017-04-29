Пато оформил дубль, Витсель сыграл весь матч за "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" дома сыграл вничью с аутсайдером "Цзянсу Сунин" в матче седьмого тура китайской Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.Стоит отметить, что экс-нападающий "Милана" и сборной Бразилии Алешандре Пато оформил дубль. Также весь матч в составе "Тяньцзинь" провел бывший "зенитовец" Аксель Витсель.