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Пато оформил дубль, Витсель сыграл весь матч за "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" дома сыграл вничью с аутсайдером "Цзянсу Сунин" в матче седьмого тура китайской Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Стоит отметить, что экс-нападающий "Милана" и сборной Бразилии Алешандре Пато оформил дубль. Также весь матч в составе "Тяньцзинь" провел бывший "зенитовец" Аксель Витсель.

Газета.ru
Сегодня, 13:53
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