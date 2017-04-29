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08:24
Превью. 34 тур. ФНЛ (1)
Превью. 34 тур. ФНЛ (1)
00:19
Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу (2)
Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу (2)
Вчера 23:08
Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году (8)
Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году (8)
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Вчера 22:35
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Вчера 21:03
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Уткин сообщил об отмене матча его команды с участниками шоу "Кто хочет стать легионером?" (9)
Вчера 21:02
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Алан Дзагоев не тренировался в общей группе ЦСКА (13)
Вчера 20:26
ЦСКА разместил правила посещения матча со "Спартаком" (1)
ЦСКА разместил правила посещения матча со "Спартаком" (1)
Вчера 20:19
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (164)
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Вчера 19:22
Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей (6)
Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей (6)
Вчера 19:22
Магомед Мусалов может не сыграть с "Краснодаром" (1)
Магомед Мусалов может не сыграть с "Краснодаром" (1)
"Спартак" не удержал победу над ЦСКА в молодежном первенстве
В матче 26-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Спартак" сыграл вничью с ЦСКА.
Молодежное первенство. 26 тур
ЦСКА - "Спартак" - 2:2
Голы: Чалов, 3, Рассказов, 37, Мазуров, 58, Меренчуков, 87
ЦСКА: Помазун, Алибеков, Станисавлевич, Матвийчук (Мацхарашвили, 81), Леонов, Пухов (Меренчуков, 74), Тикнизян (Козлов, 46), Гордюшенко, Кучаев (Неплюев, 46), Чалов (Маклаков, 46), Жамалетдинов (Анисимов, 63)
"Спартак": Максименко, Рассказов, Феофилактов, Мамин, Красильниченко, Володкин, Горовых (Орехов, 67), Ломовицкий (Бакаев, 76 (Киселёв, 90)), Бабаев, Никулин (Мазуров, 55), Самбу
Предупреждения: Пухов, 24, Кучаев, 31
Молодежное первенство. 26 тур
ЦСКА - "Спартак" - 2:2
Голы: Чалов, 3, Рассказов, 37, Мазуров, 58, Меренчуков, 87
ЦСКА: Помазун, Алибеков, Станисавлевич, Матвийчук (Мацхарашвили, 81), Леонов, Пухов (Меренчуков, 74), Тикнизян (Козлов, 46), Гордюшенко, Кучаев (Неплюев, 46), Чалов (Маклаков, 46), Жамалетдинов (Анисимов, 63)
"Спартак": Максименко, Рассказов, Феофилактов, Мамин, Красильниченко, Володкин, Горовых (Орехов, 67), Ломовицкий (Бакаев, 76 (Киселёв, 90)), Бабаев, Никулин (Мазуров, 55), Самбу
Предупреждения: Пухов, 24, Кучаев, 31
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