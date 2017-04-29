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"Спартак" не удержал победу над ЦСКА в молодежном первенстве

В матче 26-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Спартак" сыграл вничью с ЦСКА.

Молодежное первенство. 26 тур

ЦСКА - "Спартак" - 2:2

Голы: Чалов, 3, Рассказов, 37, Мазуров, 58, Меренчуков, 87

ЦСКА: Помазун, Алибеков, Станисавлевич, Матвийчук (Мацхарашвили, 81), Леонов, Пухов (Меренчуков, 74), Тикнизян (Козлов, 46), Гордюшенко, Кучаев (Неплюев, 46), Чалов (Маклаков, 46), Жамалетдинов (Анисимов, 63)

"Спартак": Максименко, Рассказов, Феофилактов, Мамин, Красильниченко, Володкин, Горовых (Орехов, 67), Ломовицкий (Бакаев, 76 (Киселёв, 90)), Бабаев, Никулин (Мазуров, 55), Самбу

Предупреждения: Пухов, 24, Кучаев, 31
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: vlees...... (Сегодня, 14:09) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Спартак-3 решил не добивать ослят - так правильней

Зато красиво забили,2 гол просто вышка:)
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:03) #
  • -4
  •  (6)
online

Спартак-3 решил не добивать ослят - так правильней


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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