Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
08:24
Превью. 34 тур. ФНЛ (1)
Превью. 34 тур. ФНЛ (1)
00:19
Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу (2)
Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу (2)
Вчера 23:08
Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году (8)
Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году (8)
Вчера 22:35
Марк Бартра тренировался в общей группе
Марк Бартра тренировался в общей группе
Вчера 22:35
Олег Корнаухов: ЦСКА может зацепиться за чемпионство (6)
Олег Корнаухов: ЦСКА может зацепиться за чемпионство (6)
Марсель Десайи: выход сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 стал бы неплохим результатом
Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи высказался относительно перспективах сборной России на ЧМ-2018.
– Перед домашним ЧМ-1998 почти никто во Франции не верил в вашу команду. А сборная России сейчас и вовсе не внушает болельщикам оптимизма. Выход в четвертьфинал восприняли бы как подвиг.
– И это стало бы неплохим результатом. Пока не чувствуется, чтобы у России была команда, готовая двигаться до конца. В идеале было бы хорошо повторить то, что сделала на Евро-2004 Греция. Не видно индивидуальностей очень высокого уровня. Остается рассчитывать на командную игру. И еще необходима уверенность в своих силах.
– В последнее время российская сборная только разочаровывает...
– Настоящая проверка произойдет на соревнованиях. Кубок конфедераций, в частности, позволит судить, как команда чувствует себя в турнирной обстановке. Нужно, чтобы команда выдвинула из своих рядов лидеров.
Надеюсь, вашей сборной удастся сделать то, что сделал Камерун во время Кубка Африки-2017 в Габоне, на котором мне довелось присутствовать. Вначале не было видно личностей. Ведь многие известные игроки по разным причинам отказались выступать на турнире. Но команда почувствовала, что может добиваться успеха, заразилась удивительной уверенностью, и это придало ей энергии, – цитирует Десайи "СЭ".
– Перед домашним ЧМ-1998 почти никто во Франции не верил в вашу команду. А сборная России сейчас и вовсе не внушает болельщикам оптимизма. Выход в четвертьфинал восприняли бы как подвиг.
– И это стало бы неплохим результатом. Пока не чувствуется, чтобы у России была команда, готовая двигаться до конца. В идеале было бы хорошо повторить то, что сделала на Евро-2004 Греция. Не видно индивидуальностей очень высокого уровня. Остается рассчитывать на командную игру. И еще необходима уверенность в своих силах.
– В последнее время российская сборная только разочаровывает...
– Настоящая проверка произойдет на соревнованиях. Кубок конфедераций, в частности, позволит судить, как команда чувствует себя в турнирной обстановке. Нужно, чтобы команда выдвинула из своих рядов лидеров.
Надеюсь, вашей сборной удастся сделать то, что сделал Камерун во время Кубка Африки-2017 в Габоне, на котором мне довелось присутствовать. Вначале не было видно личностей. Ведь многие известные игроки по разным причинам отказались выступать на турнире. Но команда почувствовала, что может добиваться успеха, заразилась удивительной уверенностью, и это придало ей энергии, – цитирует Десайи "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.