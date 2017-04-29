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Марсель Десайи: выход сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 стал бы неплохим результатом

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи высказался относительно перспективах сборной России на ЧМ-2018.

– Перед домашним ЧМ-1998 почти никто во Франции не верил в вашу команду. А сборная России сейчас и вовсе не внушает болельщикам оптимизма. Выход в четвертьфинал восприняли бы как подвиг.

– И это стало бы неплохим результатом. Пока не чувствуется, чтобы у России была команда, готовая двигаться до конца. В идеале было бы хорошо повторить то, что сделала на Евро-2004 Греция. Не видно индивидуальностей очень высокого уровня. Остается рассчитывать на командную игру. И еще необходима уверенность в своих силах.

– В последнее время российская сборная только разочаровывает...

– Настоящая проверка произойдет на соревнованиях. Кубок конфедераций, в частности, позволит судить, как команда чувствует себя в турнирной обстановке. Нужно, чтобы команда выдвинула из своих рядов лидеров.

Надеюсь, вашей сборной удастся сделать то, что сделал Камерун во время Кубка Африки-2017 в Габоне, на котором мне довелось присутствовать. Вначале не было видно личностей. Ведь многие известные игроки по разным причинам отказались выступать на турнире. Но команда почувствовала, что может добиваться успеха, заразилась удивительной уверенностью, и это придало ей энергии, – цитирует Десайи "СЭ".
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:23
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:48) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Перед домашним ЧМ-1998 почти никто во Франции не верил в вашу команду. А сборная России сейчас и вовсе не внушает болельщикам оптимизма

Никто не верил в сборную Франции... Сравнили же блин что-то с пальцем! Я бы тоже хотел не верить в нашу сборную будь в ней хоть немного близкие по уровню игроки к той сборной Франции: Бартез, Лизаразю, Лоран Блан, Десайи, Тюрам, Виейра, Дешам, Пети, Карамбё, Анри, Трезеге и конечно сам Зидан!
Регистрация: 23.03.2016
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