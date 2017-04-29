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"Рубин" назвал состав на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Рубина" на матч 26-го тура Премьер-Лиги с "Локомотивом".

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ, Ткачук, Жемалетдинов, Рочина, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Ахметов.
Теги: Рубин
Сегодня, 15:33
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